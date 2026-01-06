KP JTK tak boleh campur kes di Mahkamah Perusahaan

Mahkamah Rayuan berkata bahawa Seksyen 69A Akta Kerja 1955 dengan jelas menghalang ketua pengarah itu daripada campur tangan dalam sebarang pertikaian yang berjalan di Mahkamah Perusahaan.

PUTRAJAYA : Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja (JTK) atau wakilnya tidak berhak mengarahkan pembayaran gaji tertunggak apabila seorang pekerja telah membuat tuntutan kerana pemecatan tidak adil terhadap majikannya di Mahkamah Perusahaan, menurut keputusan Mahkamah Rayuan.

Panel tiga anggota, yang diketuai oleh Hakim Che Ruzima Ghazali, kini seorang hakim Mahkamah Persekutuan, memutuskan bahawa Seksyen 69A Akta Pekerjaan 1955 jelas menghalang ketua pengarah daripada campur tangan dalam sebarang pertikaian yang sudah dibawa ke Mahkamah Perusahaan.

Keputusan sebulat suara itu dibuat susulan penolakan rayuan dua bekas pekerja sebuah syarikat penerbangan kargo yang melibatkan gaji tertunggak sebanyak RM264,000.

Pegawai tenaga kerja Nor Asheda Ramlan, yang bertugas di pejabat JTK Bangi, pada Ogos 2023 telah mengarahkan M Jets International Sdn Bhd membayar RM120,000 kepada Ketua Pegawai Kewangannya Philip Phang, bagi kerja yang dilakukan pada Februari, Mac dan 12 hari April tahun itu.

Beliau juga mengarahkan Pengarah Urusan syarikat, M Gunasekar, dibayar RM144,000 untuk kerja yang dilakukan dalam tempoh yang sama.

Rakan pengasas syarikat itu telah diberikan notis pemberhentian pada 17 Mac, selepas digantung tugas pada 25 Feb semasa disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung dakwaan salah laku dalam pengurusan dan operasi syarikat.

Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan rayuan syarikat dan membatalkan keputusan ketua pengarah (Nor Asheda).

Hakim Azman Abdullah dan Evrol Mariette Peters mendengar rayuan Phang dan Gunasekar.

Peters, yang menulis penghakiman itu, menyatakan tidak timbul sebarang pertikaian bahawa kedua-dua perayu telah membuat representasi di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan (IRA) untuk mencabar pemberhentian mereka.

Beliau berkata Mahkamah Perusahaan diberikan kuasa remedi yang luas di bawah IRA, termasuk pemberian gaji tertunggak, pampasan kerana pemecatan tidak adil, dan pertimbangan isu berkaitan penggantungan.

“Oleh itu, keputusan pejabat JTK mengenai gaji tertunggak akan mempengaruhi terus penentuan Mahkamah Perusahaan sama ada kenaikan gaji sah, sama ada berlaku salah laku, sama ada pemberhentian dibuat atas sebab yang sah, dan pengiraan gaji tertunggak.”

Peters berkata had kuasa pejabat JTK mempunyai tujuan perundangan yang penting, iaitu untuk mengelakkan prosiding bertindih dan risiko keputusan bercanggah.

Beliau berkata, mahkamah menerima bahawa hakim Mahkamah Tinggi tidak sepatutnya mencampuri merit pertikaian antara perayu dan responden, kerana itu adalah bidang kuasa Mahkamah Perusahaan.

“Bagaimanapun, kesimpulannya bahawa pejabat JTK telah melakukan kesilapan tidak boleh dipertikaikan. Dalam pandangan kami, kesimpulan itu sah di sisi undang-undang dan disokong kukuh oleh pihak berkuasa yang telah ditetapkan,” katanya.

Peguam Alex De Silva dan Joshua Lawson mewakili Phang dan Gunasekar, manakala Wong Kah Hui dan Ng Jing Yi mewakili M Jets International.