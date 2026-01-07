Gangguan perkhidmatan rel turun lebih separuh, kata Loke

Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook pada majlis sesi pembentangan laporan prestasi Prasarana 2025 di Menara Prasarana, Petaling Jaya. (Gambar Prasarana)

PETALING JAYA : Gangguan perkhidmatan rel di seluruh rangkaian Prasarana Malaysia Bhd menurun sebanyak 56% daripada 71 insiden pada 2024 kepada 31 insiden pada 2025.

Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook berkata kebanyakan gangguan tersebut berlangsung kurang daripada 15 minit, dengan hanya sebilangan kecil berlanjutan sehingga kira-kira 30 minit.

“Banyak insiden ini berpunca daripada faktor luaran seperti kecurian kabel, dahan pokok tumbang, objek asing di atas landasan serta cuaca buruk,” katanya selepas pelancaran laporan prestasi Prasarana 2025.

Beliau berkata sebahagian gangguan tidak dapat dielakkan kerana sistem keselamatan direka untuk menghentikan tren apabila bahaya dikesan.

Menurutnya, pegawai trafik Prasarana kini ditempatkan di setiap tren bagi membolehkan tindak balas segera terhadap gangguan perkhidmatan, manakala kerja naik taraf infrastruktur yang sedang dijalankan bertujuan memendekkan tempoh pemulihan.

Sementara itu, Loke mempertahankan kenaikan harga pas perjalanan harian Rapid KL daripada RM6 kepada RM10, dengan berkata ia mencerminkan peningkatan kos operasi, termasuk gaji dan penyelenggaraan.

Beliau turut menyatakan bahawa pas harian itu kebanyakannya digunakan oleh pengguna tidak tetap seperti pelancong atau penumpang hujung minggu.

Katanya, penumpang tetap lebih sesuai menggunakan pas bulanan yang masih mendapat subsidi yang besar.

Lebih 556,000 pas My50 dijual antara Julai hingga Disember tahun lalu. Di bawah skim itu, pengguna membayar RM50 sebulan manakala kerajaan menanggung subsidi tambahan RM100 bagi setiap pengguna.

Loke berkata kerajaan akan meneruskan subsidi pas My50 pada 2026.

Dalam laporannya, Prasarana berkata ia merekodkan jumlah penumpang harian tertinggi pernah dicapai, iaitu 1.63 juta orang pada 31 Dis 2025.

Purata perjalanan penumpang harian sepanjang 2025 juga meningkat ketara, naik 11% kepada 1.31 juta berbanding 1.18 juta pada 2024.

Menurut Prasarana, pencapaian itu menunjukkan peningkatan kekuatan, konsistensi dan kebolehpercayaan operasi perkhidmatan rel dan basnya.