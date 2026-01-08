Noor Azman kembali galas tugas setiausaha agung FAM

Noor Azman Rahman digantung tugas sebagai setiausaha agung FAM sejak 17 Okt tahun lepas susulan kontroversi dokumen palsu tujuh pemain warisan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Noor Azman Rahman kembali menggalas tugas sebagai setiausaha agung Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) berkuat kuasa serta-merta, susulan mesyuarat Jawatankuasa Tatatertib yang memutuskan penggantungan tugasnya berakhir.

Menurut siaran media di laman web FAM, Jawatankuasa Tatatertib membuat keputusan sedemikian setelah mengambil kira tempoh penggantungan yang telah dikenakan ke atas beliau dan juga laporan Jawatankuasa Siasatan Bebas bertarikh 15 Dis 2025.

“Dengan keputusan terbaru ini, ia menunjukkan bahawa Noor Azman hanya terkait dalam kecuaian pentadbiran dan tidak bersalah atau terlibat dalam hal pemalsuan dokumen,” kata FAM.

Noor Azman digantung tugas sejak 17 Okt tahun lepas susulan kontroversi dokumen palsu didakwa dikemukakan kepada Fifa bagi membolehkan tujuh pemain warisan mewakili skuad kebangsaan.

FAM didenda 350,000 franc Switzerland (kira-kira RM1.8 juta), manakala setiap pemain didenda 2,000 franc Switzerland (kira-kira RM10,560) dan digantung selama 12 bulan daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak.

Tujuh pemain berkenaan ialah Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui dan Hector Alejandro Hevel Serrano.

Malaysia mengemukakan rayuan terhadap hukuman tersebut di Mahkamah Timbang Tara Sukan.

Polis Malaysia juga membuka siasatan berhubung dakwaan pemalsuan dokumen itu, dengan lapan individu telah memberi keterangan setakat semalam.