Ibu bapa terima RM335,000 selesai saman cuai perubatan kematian anak

PETALING JAYA : Mahkamah Tinggi Pulau Pinang menganugerahkan RM335,000 kepada ibu bapa kepada ahli perniagaan yang meninggal dunia di Hospital Bukit Mertajam lapan tahun lalu, selepas saman kecuaian perubatan difailkan terhadap kerajaan diselesaikan secara persetujuan.

Hakim Azizan Arshad merekodkan penghakiman memihak kepada plaintif tanpa sebarang pengakuan liabiliti oleh pihak kerajaan.

Mahkamah turut memerintahkan kos sebanyak RM33,500 dibayar kepada plaintif.

Pasangan itu memfailkan saman terhadap 16 doktor serta pentadbir hospital berhubung kematian anak mereka, Arshad Abdullah.

Penyelesaian dicapai selepas empat saksi memberi keterangan bagi pihak plaintif.

Plaintif mendakwa wujud kecuaian perubatan dan individu yang menyumbang kepada kematian anak mereka, termasuk kegagalan dalam aspek siasatan, diagnosis, pendedahan maklumat dan rawatan.

Ahli perniagaan berusia 34 tahun itu dimasukkan ke Jabatan Kecemasan Hospital Bukit Mertajam pada 18 Feb 2018 selepas didakwa diserang oleh beberapa individu tidak dikenali.

Beliau dirawat akibat kecederaan dan kemudiannya mengalami anuria yang tidak dapat dijelaskan puncanya.

Pesakit itu didakwa menjalani beberapa sesi dialisis selepas masalah pembekuan darah serta kegagalan kateter, selain menunjukkan tanda-tanda trombosis vena dalam (DVT) yang didakwa terlepas pandang atau dilaporkan secara tidak tepat.

Beliau meninggal dunia akibat embolisme pulmonari berpunca daripada DVT ketika masih menerima rawatan di hospital.

Peguam Brijnandan Singh Bhar, Natasha Bhar dan Vinoshini Ramesh Rao mewakili plaintif, manakala peguam persekutuan kanan Afif Ali mewakili kerajaan.