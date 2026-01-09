Kalungan bunga di makam Ataturk protokol di Turki, kata Anwar

Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi penghormatan di makam pengasas republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk di Ankara pada Rabu. (Gambar Facebook)

ISTANBUL : Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan keputusannya meletakkan kalungan bunga di makam pengasas republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk, semasa lawatan rasmi beliau ke negara itu.

Gambar Anwar semasa upacara tersebut di Ankara pada Rabu mencetuskan perdebatan di media sosial, namun beliau menegaskan bahawa tindakan itu merupakan sebahagian daripada protokol diplomatik dan perlu difahami dalam konteks sejarah serta budaya.

“Walaupun saya secara peribadi mempunyai pandangan berbeza terhadap beberapa pembaharuan yang dilaksanakan semasa kepimpinannya, seperti dasar bahasa dan agama, perkara itu tidak menafikan peranannya,” kata Anwar dalam sidang media pada penghujung lawatan tiga hari beliau ke Turki.

“Perkara penting ialah, sama ada seseorang bersetuju atau tidak, ini merupakan protokol yang telah ditetapkan. Mana-mana pihak yang memerintah di Turki, inilah prosedurnya.

“Mana-mana kerajaan atau pemimpin Malaysia yang membuat lawatan rasmi — sama ada Dr Mahathir Mohamad atau Najib Razak — tetap perlu melaksanakan upacara ini,” katanya.

Ataturk diraikan sebagai wira negara yang berjaya mempertahankan Turki daripada campur tangan asing selepas Perang Dunia Pertama dan meletakkan asas kepada pembentukan republik itu. Namun, beliau juga dikritik kerana menindas perbezaan pendapat dan memusatkan kuasa.

Beliau turut dianggap kontroversi susulan pembaharuan menyeluruhnya untuk mensekularkan dan memodenkan Turki. Ataturk memansuhkan sistem Khilafah Uthmaniyah, mengharamkan mahkamah agama, serta menggantikan undang-undang Islam dengan kod sivil sekular.

Beliau juga memperkenalkan abjad Latin, mereformasi sistem pendidikan dan mengehadkan ekspresi Islam di ruang awam.

Lawatan Anwar ke negara itu, atas jemputan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, merangkumi perbincangan peringkat tinggi berkaitan perdagangan, pelaburan, pendidikan tinggi dan kerjasama strategik.

Sepanjang lawatan itu, beliau turut mempengerusikan bersama Majlis Kerjasama Strategik Peringkat Tinggi yang bertujuan memperkukuh hubungan dua hala merentasi pelbagai sektor, termasuk teknologi, penerbangan, kecerdasan buatan, tenaga dan sumber nadir bumi.

Perdana menteri juga bertemu ahli akademik, pemimpin komuniti dan pelabur, sambil menekankan kepentingan kerjasama antara Malaysia dan Turki dalam penyelidikan, pendidikan dan pembangunan ekonomi.

Mengenai perdagangan dua hala, Anwar menyatakan keyakinan bahawa sasaran USD10 bilion dapat dicapai lebih awal daripada jangkaan, dengan mengambil kira projek pelaburan yang sedang berjalan serta peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi.