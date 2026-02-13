PKR kini pada tahap terbaik, kata Anwar

Presiden PKR Anwar Ibrahim duduk bersama ahli parti itu ketika Konvensyen Keadilan Kedah. (Gambar Facebook)

ALOR SETAR : Kedudukan PKR kini berada pada tahap terbaik dan kekuatan perlu terus dibina agar parti terus utuh, kata Presidennya Anwar Ibrahim.

Perdana Menteri berkata walaupun PKR menghadapi cabaran lebih berat berbanding parti yang lain, kerjasama sebagai satu pasukan mampu menggerakkan kekuatan, sekali gus memastikan kemenangan kepada parti.

“Tumpu (kaedah) nak bina kekuatan supaya ‘kapal yang belayar boleh berlabuh dengan bergaya dan mantap’,” kata beliau ketika berucap pada Konvensyen Keadilan Kedah.

Anwar berkata bagaimanapun, semua pihak tidak boleh menganggap bahawa semua perkara dalam parti adalah sempurna.

“Saya akui sejak tiga tahun lepas, sejak saya mengambil alih jawatan perdana menteri, saya kurang tumpukan kepada parti kerana saya nak betulkan ekonomi, nak betulkan kerajaan.

“Orang boleh cakap apa-apa pun, tugas kita kerja dan tahu pilihan kita. Kalau ada isu, kita kena jawab setiap isu dibangkitkan dengan kisah benar, bukannya rekaan,” kata beliau.

Anwar berkata perjuangan parti juga perlu bersandarkan fakta dan tiada negara di dunia ini yang maju dengan menanam bibit kebencian.

Pandangan orang yang penuh dengan kebencian, kata Anwar, tidak perlu dilayan, sebaliknya jalankanlah tugas dengan penuh amanah dan bertanggungjawab.

“Parti pembangkang boleh bercakap mereka mahu memartabatkan Islam, namun Islam itu bukan pada pengucapannya sahaja, tetapi juga pada amalnya dan prinsip keadilannya serta pelaksanaan kata-katanya,” kata beliau.

Anwar berkata PKR sangat memandang serius soal Islam yang merupakan agama Persekutuan, namun tugas PKR adalah untuk memurnikan keadaan dan tidak berdolak-dalik.