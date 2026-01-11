15 cedera, 4 tersepit nahas bas dan lori di Rawang

Sebuah bas ekspres kemalangan dengan lori tiga tan dalam kejadian Lebuhraya PLUS arah selatan, antara Sungai Buaya dan Rawang, awal pagi tadi. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Seramai 15 cedera termasuk tiga parah dalam nahas sebuah bas dengan lori tiga tan di KM441.2 Lebuhraya Utara-Selatan arah selatan, antara Sungai Buaya dan Rawang, awal pagi tadi.

Penolong Pengarah Operasi Bomba Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.24 pagi sebelum jentera dari Balai Bomba Rawang tiba di lokasi kejadian, pada 5.51 pagi.

“Sebaik tiba, didapati kemalangan melibatkan sebuah bas ekspres yang membawa 40 penumpang dan dua pemandu, dengan 38 penumpang berjaya keluar dengan selamat, manakala empat mangsa tersepit di dalam bas.

“Pemandu lori berkenaan turut terperangkap di dalam lori,” katanya kepada Bernama.

Beliau berkata, semua mangsa cedera dihantar ke Hospital Sungai Buloh dengan lapan daripadanya dirawat di zon hijau, empat zon kuning, dan tiga lagi zon merah.

Dalam pada itu, PLUS Malaysia dalam hantaran di Facebook melaporkan nahas mengakibatkan semua lorong terhalang.

Katanya, pengguna dinasihat menggunakan laluan alternatif dengan kenderaan berat disyorkan keluar di Plaza Tol Bukit Beruntung, manakala kenderaan ringan keluar di Plaza Tol Sungai Buaya.