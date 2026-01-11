SKMM sekat sementara akses AI Grok di Malaysia

SKMM telah keluarkan notis kepada X Corp dan xAI LLC pada 3 Jan dan 8 Jan, antaranya menuntut pelaksanaan langkah perlindungan teknikal dan penyelia kandungan yang berkesan. (Gambar AFP)

PETALING JAYA : Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) menyekat sementara akses kepada kecerdasan buatan (AI) Grok bagi pengguna di Malaysia mulai hari ini.

SKMM berkata, tindakan itu diambil susulan penyalahgunaan Grok secara berulang kali untuk menjana kandungan lucah serta tidak senonoh yang melampau, selain manipulasi imej tanpa persetujuan, termasuk melibatkan wanita dan kanak-kanak.

Tambahnya, tindakan penguatkuasaan itu dibuat walaupun beberapa sesi libat urus kawal selia telah dijalankan bersama X Corp. dan xAI LLC sebelum ini.

“SKMM telah mengeluarkan notis kepada X Corp dan xAI LLC pada 3 Jan dan 8 Jan bagi menuntut, antara lain, pelaksanaan langkah perlindungan teknikal dan penyelia kandungan yang berkesan untuk mencegah kandungan janaan AI yang mungkin melanggar undang-undang Malaysia, termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998,” katanya dalam kenyataan.

Bagaimanapun, katanya, maklum balas yang diterima daripada X Corp pada 7 dan 9 Jan hanya tertumpu kepada mekanisme pelaporan yang dimulakan oleh pengguna, tanpa menangani risiko sedia ada yang berpunca daripada reka bentuk dan pengoperasian alat AI tersebut

“SKMM mendapati perkara ini tidak memadai untuk mencegah kemudaratan serta memastikan pematuhan kepada undang-undang,” katanya.

“Sehubungan itu, sekatan ini dikenakan sebagai langkah pencegahan yang wajar sementara proses perundangan dan kawal selia masih berjalan.”

SKMM menambah, sekatan akses ke atas Grok akan kekal sehingga langkah perlindungan yang berkesan dilaksanakan, khususnya bagi mencegah kandungan yang melibatkan wanita dan kanak-kanak.

Agensi itu turut menegaskan pihaknya kekal terbuka untuk libat urus lanjut bersama X Corp. dan xAI LLC, tertakluk kepada pematuhan yang dapat dibuktikan terhadap undang-undang Malaysia.

Dalam pada itu, SKMM menggesa orang awam agar segera melaporkan kandungan dalam talian yang memudaratkan dan, jika perlu, membuat laporan polis.