Apa diubah Akta Keselamatan Dalam Talian dan fungsinya

Kerangka Akta Keselamatan Dalam Talian bertumpu pada tadbir urus platform dan amalan operasi, bukannya pengenaan liabiliti jenayah ke atas pengguna individu bagi ekspresi yang sah di sisi undang-undang. (Gambar SKMM)

PETALING JAYA : Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 (ONSA), yang berkuat kuasa pada 1 Jan, menambah lapisan baharu kepada kerangka kawal selia negara bagi platform digital.

Diluluskan oleh Parlimen pada Disember 2024 dan diwartakan pada Mei 2025, undang-undang ini akan beroperasi bersama perundangan sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Akta ini memperkenalkan kewajipan khusus bagi platform yang menjadi hos atau mengedar kandungan dijana pengguna, dengan keselamatan kanak-kanak menjadi tonggak utama kerangka baharu tersebut.

Ia juga bertujuan menangani tindakan yang tidak konsisten dalam kalangan platform, di mana keputusan mengenai kandungan berbahaya dipandu oleh dasar dalaman.

Apabila bahan yang ditandakan tidak dihapuskan dengan segera, sejumlah kecil kes yang tidak diselesaikan masih boleh mendedahkan sebilangan besar pengguna kepada bahaya dalam talian.

Bahaya meningkat

Pengenalan ONSA menyusuli peningkatan dalam laporan berkaitan bahaya dalam talian di Malaysia. Polis merekodkan RM2.7 bilion kerugian yang dilaporkan akibat penipuan dalam talian antara Januari dan November 2025, lapor Bernama.

Pada 24 Okt, polis mengumumkan ia telah melumpuhkan rangkaian jenayah yang dikaitkan dengan bahan penderaan seksual kanak-kanak (CSAM), dengan penangkapan 31 orang dan rampasan lebih daripada 880,000 fail digital.

Sejak 2022, sebanyak 38,470 item kandungan buli siber dan gangguan dalam talian telah dihapuskan susulan tindakan kawal selia atau penguatkuasaan.

Di sebalik kawalan berterusan oleh platform, bahan berbahaya terus muncul dan, dalam sesetengah kes, boleh diakses untuk tempoh yang lama.

Angka daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menunjukkan platform utama menghapuskan kira-kira 92% daripada 697,061 hantaran yang ditandakan sebagai berbahaya antara Januari 2024 dan November 2025, tetapi 58,104 hantaran masih boleh diakses dalam talian.

Dilihat dari sudut lain, membiarkan hanya 1% bermakna beberapa ribu hantaran berbahaya masih dalam talian.

Penggunaan alatan automatik dan kandungan jana AI yang semakin meningkat, termasuk ‘deepfake’, merumitkan lagi usaha pengesanan dan penguatkuasaan.

Skop ONSA

ONSA menetapkan kerangka bagi penyedia perkhidmatan aplikasi dan penyedia perkhidmatan aplikasi kandungan, termasuk platform tempatan dan asing yang beroperasi di Malaysia atau menyasarkan pasaran Malaysia.

Akta ini merangkumi julat kategori kandungan berbahaya yang ditetapkan, termasuk CSAM, penipuan dalam talian dan penipuan kewangan, bahan lucah atau pornografi, gangguan dan komunikasi mendera, kandungan yang dikaitkan dengan keganasan atau terorisme, bahan yang menggalakkan mencedera diri sendiri dalam kalangan kanak-kanak, kandungan yang menggalakkan permusuhan atau mengganggu ketenteraman awam dan kandungan yang dikaitkan dengan dadah berbahaya.

Berbanding menangani hantaran berdasarkan kes demi kes, undang-undang ini bertumpu pada sistem pengurusan risiko, termasuk pengedaran kandungan dan mekanisme cadangan. Kerangka ONSA bertumpu pada tadbir urus platform dan amalan operasi, bukannya pengenaan liabiliti jenayah ke atas pengguna individu bagi ekspresi yang sah di sisi undang-undang.

ONSA menghendaki platform mengambil langkah-langkah mengenal pasti dan mengurus risiko yang timbul daripada kandungan berbahaya dalam perkhidmatan mereka, termasuk mengurangkan pendedahan pengguna pada ‘kemudaratan utama’, atau bentuk bahaya dalam talian yang paling teruk; memastikan kategori kandungan tertentu tidak boleh diakses dan menyediakan mekanisme pelaporan dan sokongan pengguna.

Platform juga mesti menyediakan dan menyerahkan pelan keselamatan dalam talian yang menggariskan cara mereka menangani risiko ini. Langkah penguatkuasaan tersedia sekiranya platform gagal memenuhi kewajipan mereka, namun akta menetapkan keperluan prosedur yang mengendali bagaimana arahan dikeluarkan dan disemak.

Akta ini juga menghendaki platform menerima pakai langkah-langkah yang khusus bertujuan untuk mengehadkan pendedahan kanak-kanak kepada kandungan dan interaksi berbahaya, termasuk perlindungan berkaitan umur dan sekatan ke atas akses kepada bahan tertentu.

Secara keseluruhan, peruntukan ini akan menjejaskan cara platform mereka bentuk tetapan asal, alatan penemuan kandungan dan ciri interaksi untuk pengguna muda.

Had dan perlindungan

Walaupun ONSA memperkenalkan kewajipan baharu bagi platform dalam mengurus risiko dalam talian, ia tidak merangkumi pemesejan peribadi seorang ke seorang, atau membenarkan pemantauan umum ke atas pengguna. Akta ini juga tidak mewujudkan kesalahan baharu berkaitan ucapan yang sah atau ekspresi politik.

Perlindungan dalam kerangka tersebut termasuk keperluan notis sebelum tindakan penguatkuasaan, peluang representasi, rekod awam mengenai arahan kawal selia dan akses kepada mekanisme rayuan dan semakan kehakiman.

ONSA memperkenalkan struktur kawal selia rasmi untuk keselamatan dalam talian, tetapi tidak menggantikan usaha penguatkuasaan, pendidikan atau pencegahan sedia ada. Isu-isu seperti celik digital, penglibatan ibu bapa dan norma tingkah laku dalam talian adalah di luar skop perundangan ini.

Menuju pelaksanaan yang semakin hampir, kesan praktikal Akta ini akan bergantung pada bagaimana platform menyesuaikan sistem mereka dan bagaimana pengawasan kawal selia digunakan dari semasa ke semasa.