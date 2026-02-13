Lebih 50 akaun sebar kandungan CIB berunsur perkauman dikenal pasti

Sebarang percubaan untuk mengapi-apikan sentimen perkauman tidak akan diterima, tegas Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil.

PUTRAJAYA : Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) mengenal pasti lebih 40 akaun Facebook dan hampir 10 akaun TikTok yang terlibat dalam penyebaran kandungan disyaki tingkah laku tidak tulen terselaras (CIB) berunsurkan perkauman dalam tempoh 24 jam.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata satu video bersama naratif sama disebarkan secara terselaras yang didakwa melibatkan insiden antara invididu berbangsa India dan Melayu.

“Didapati dalam tempoh 24 jam yang lepas satu berita telah ditularkan yang pada awalnya didakwa melibatkan seorang gangster India yang telah mencederakan tuan tanah Melayu, dan terdapat elemen serta bibit perkauman yang cuba diselitkan.

“Hampir semua daripada hantaran ini menggunakan video sama dengan ayat sama. Proses siasatan berkait sebaran maklumat ini sedang berjalan dan sebarang percubaan untuk mengapi-apikan sentimen perkauman tidak akan diterima,” katanya.

Beliau yang juga jurucakap kerajaan berkata demikian pada sidang media pasca mesyuarat Jemaah Menteri.

Semalam, polis mengesahkan kejadian dalam video tular memaparkan sebuah kenderaan pacuan empat roda melanggar motosikal ditunggang seorang lelaki di Kajang tidak melibatkan unsur gangsterisme atau isu perkauman.

Ketua Polis Selangor Shazeli Kahar berkata siasatan awal mendapati kejadian tersebut berpunca daripada pertikaian peribadi berkaitan isu tanah serta laluan lori di kawasan berkenaan.

Sementara itu dalam perkembangan lain, Fahmi berkata SKMM mengenal pasti 19 akaun dipercayai palsu yang terlibat dalam aktiviti CIB dengan menyebarkan maklumat atau komen tidak sepatutnya sewaktu siaran langsung Parlimen.

“Daripada 19 akaun itu, dua telah disahkan sebagai akaun palsu dan siasatan sedang berjalan untuk 17 akaun berbaki,” katanya merujuk kepada laporan sebuah akhbar bahasa Inggeris tempatan pada 8 Feb lepas.

Akhbar tersebut melaporkan siaran langsung Parlimen menjadi medan penyebaran mesej berunsur kebencian dan maklumat tidak benar dan menggesa tindakan proaktif bagi menangani perkara itu.