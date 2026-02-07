Hampir 1,500 kandungan 3R diturun, kata Fahmi

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, berkata SKMM berupaya mengesan individu yang meninggalkan komen berunsur 3R walaupun bukan pada hantaran asal. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Sebanyak 1,493 daripada 2,486 aduan berkaitan kaum, agama, dan institusi diraja (3R) diturunkan hasil pemantauan rapi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dengan kerjasama pengendali platform global.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, berkata tindakan itu dilakukan bagi tempoh 1 Jan 2025 hingga 31 Jan 2026.

Katanya, meskipun rakyat mempunyai hak bersuara sebagaimana diputuskan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini, ia tidak memberi kebebasan mutlak untuk melakukan fitnah atau mencetuskan provokasi melampau, khususnya menyentuh sensitiviti 3R.

“Keputusan Mahkamah Persekutuan menunjukkan kita ada hak untuk bersuara, tetapi tidak ada hak untuk memfitnah atau mengeluarkan kata-kata bersifat 3R.

“Walaupun kita telah meminda Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588), khususnya Seksyen 233(1), yang tidak lagi mengguna pakai perkataan jelik, tetapi (sekarang) menggunakan jelik melampau, masalah ataupun mesej 3R itu masih dianggap satu jenayah dan boleh diambil tindakan,” katanya menurut Bernama, di Kuala Lumpur.

Fahmi berkata, mesej berunsur 3R masih dianggap kesalahan di bawah akta itu, khususnya Seksyen 233 dan boleh dikenakan denda hingga RM500,000, selain menegaskan SKMM berupaya mengesan individu yang meninggalkan komen berunsur 3R, walaupun bukan pada hantaran asal.