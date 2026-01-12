Pengerusi NGO didakwa seleweng dana misi kemanusiaan RM207,000

Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim Hakim Nor didakwa menyeleweng dana yang dikumpul untuk membantu Myanmar, Yaman, Syria, dan Palestin.

KUALA LUMPUR : Seorang pemimpin sebuah NGO mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas pertuduhan menyalahgunakan dana misi kemanusiaan luar negara berjumlah RM207,000, tujuh tahun lalu.

Tertuduh yang juga pengerusi Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim, Hakim Nor didakwa melakukan kesalahan itu di cawangan Maybank Islamic Bhd di Dayabumi pada 27 Dis 2019.

Berdasarkan kertas pertuduhan, lelaki berusia 38 tahun itu didakwa menyalahgunakan wang yang diperuntukkan untuk membantu Myanmar, Yaman, Syria dan Palestin.

