5 rumah teres musnah dalam kebakaran di Klang

Operasi libat 29 anggota daripada 3 BBP berjaya kawal kebakaran di Kampung Johan Setia, Klang, pada 2.54 petang.

PETALING JAYA : Lima rumah teres di Kampung Johan Setia, Klang, hampir musnah sepenuhnya dalam kebakaran petang tadi.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Bomba Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian di Batu 5 berhampiran Masjid Al-Hidayah, pada 2.37 petang.

Susulan itu, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Pelabuhan Klang dibantu BBP Klang Utara dan BBP Klang Selatan tiba di lokasi kejadian kira-kira lima minit kemudian.

“Lima rumah teres berkenaan musnah kira-kira 95%, namun kejadian tidak melibatkan kehilangan nyawa,” katanya, lapor Bernama.

Menurut beliau, operasi melibatkan 29 anggota itu berjaya mengawal kebakaran pada 2.54 petang.