Curi 17 jongkong emas penjawat awam, lelaki mengaku salah

Mahkamah Sesyen Ayer Keroh tetap Khamis ini mendengar fakta kes sebelum menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh berusia 35 tahun yang pecah masuk kediaman pegawai kewangan negeri Melaka, Salhah Salleh. (Gambar Facebook)

MELAKA : Lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen Ayer Keroh atas pertuduhan mencuri serta berniaga harta curi iaitu 17 jongkong emas, gelang, dan cincin berlian milik pegawai kewangan negeri Melaka berjumlah RM254,000.

Hakim Rohatul Akmal Abdullah menetapkan Khamis ini untuk mendengar fakta kes sebelum menjatuhkan hukuman ke atas Mohd Zakuan Abdul Rashid, 35.

Mengikut pertuduhan pertama, Zakuan didakwa mencuri seutas gelang emas, dua cincin berlian, dua utas gelang berlian serta 17 jongkong emas dengan berat keseluruhan dianggarkan 86g dan wang tunai RM20 di kediaman milik Salhah Salleh.

Kesalahan itu didakwa dilakukan antara Jun 2024 hingga Dis 2025 di Rumah Kerajaan Yang Berhormat Pegawai Kewangan negeri, Bukit Peringgit, yang digunakan sebagai tempat kediaman Salhah.

Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman maksimum penjara 10 tahun serta boleh dikenakan denda, dan bagi kesalahan kedua atau seterusnya hendaklah dihukum dengan pemenjaraan serta denda atau sebatan.

Bagi pertuduhan kedua, Zakuan didakwa berniaga harta curi berkenaan di Kampung Paya Rumput pada tarikh sama mengikut Seksyen 413 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda.

Sementara itu, peniaga emas Noazira Jaafar, 41, pula mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima barang kemas berkenaan.

Timbalan Pendakwa Raya Mohd Asri Abd Rahman Sidik mencadangkan agar kedua-dua tertuduh masing-masing dikenakan jaminan RM100,000 kerana kes itu melibatkan kerugian yang tinggi.

Namun, peguam Ishak Kari memohon agar anak guamnya iaitu Noazira, yang memiliki lesen jual beli emas secara kecil-kecilan, dikenakan jaminan rendah atas alasan berpendapatan kurang RM4,000 sebulan, mempunyai anak yang masih kecil dan suami hanya bekerja sebagai pengawal keselamatan.

Mahkamah tidak membenarkan Zakuan yang tidak mempunyai penjamin dan peguam diikat jamin, manakala jaminan terhadap Noazira ditetapkan RM20,000.

Noazira turut dikenakan syarat tambahan iaitu melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan, hadir setiap kali sebutan dan 10 Feb ditetapkan untuk sebutan semula kes.