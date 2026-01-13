‘Luna’ guna kedai makan elak kegiatan dadah dikesan

Ketua Polis Kelantan Mohd Yusoff Mamat berkata ‘Luna’ yang memiliki dua kerakyatan dipercayai mendalangi kegiatan dadah sejak 2024. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Suspek wanita disyaki mendalangi sindiket bunga ganja RM1.82 juta dikatakan berselindung di sebalik kedai makan dan mengamalkan gaya hidup mewah.

Ketua Polis Kelantan, Mohd Yusoff Mamat, berkata ‘Luna’ berusia 30-an yang memiliki dua kerakyatan juga sering berulang-alik antara Kelantan dan Thailand.

Katanya, beliau dimaklumkan suspek mempunyai kedai makan di Kota Bharu, tetapi premis itu sudah ditutup.

“Kita tidak menolak kemungkinan dia berselindung menjalankan sindiket penyeludupan dadah itu di sebalik kedai makan bagi mengelak dikesan.

“Berdasarkan media sosial, wanita itu juga memaparkan kehidupan mewah dan dipercayai mendalangi kegiatan dadah sejak 2024,” katanya menurut Berita Harian.

Sebelum ini, media melaporkan polis memburu seorang wanita 30-an yang dipercayai ketua sindiket dadah susulan penahanan tiga individu dan rampasan bunga ganja bernilai RM1.82 juta di Kuala Krai minggu lalu.

Dalang sindiket itu ialah wanita berpangkalan di negara jiran yang dipercayai mempunyai dua kerakyatan.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Hussein Omar Khan dilaporkan berkata, rampasan dadah minggu lalu hasil operasi selama empat bulan dan bunga ganja dirampas itu dipercayai untuk pasaran antarabangsa.

Bukit Aman kemudian memohon bantuan polis Thailand untuk mengesan ‘Luna’ yang sehingga kini tiada sebarang perkembangan.