Najib gagal rayuan hidup semula saman RM1.9 juta terhadap Thomas

Najib Razak gagal menghidupkan semula saman terhadap Tommy Thomas atas dakwaan salah laku dalam jawatan awam, salah guna proses serta kecuaian dalam pelaksanaan budi bicara pendakwaan.

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan menolak rayuan bekas perdana menteri, Najib Razak untuk menghidupkan semula saman RM1.9 juta terhadap bekas peguam negara, Tommy Thomas.

Panel tiga hakim terdiri daripada Hakim P Ravinthran, Wong Kian Kheong dan Nadzarin Wok Nordin mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 25 Nov 2022 yang menolak saman itu.

Najib sebelum ini menyaman Thomas atas dakwaan salah laku dalam jawatan awam, penyalahgunaan proses serta kecuaian dalam pelaksanaan budi bicara pendakwaan di bawah Perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan, berkaitan pertuduhan 1MDB dan International Petroleum Investment Company (IPIC).

