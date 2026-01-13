Selangor tak salur dana, tanah negeri untuk pemodenan ternak babi, kata MB

Menteri besar Selangor Amirudin Shari berkata semua tapak baharu atau yang dipindahkan mesti mematuhi keperluan alam sekitar dan tidak boleh menimbulkan risiko kepada sungai atau kawasan sekitarnya. (Gambar Bernama)

SHAH ALAM : Kerajaan Selangor tidak memperuntukkan dana negeri atau tanah kerajaan bagi tujuan pemodenan industri penternakan babi di negeri itu, walaupun ia sedang menutup operasi tradisional yang dikaitkan dengan pencemaran alam sekitar, kata Menteri Besar Amirudin Shari.

“Saya ingin menegaskan bahawa tiada dana atau tanah kerajaan negeri terlibat. Semua tanah yang terlibat adalah milik sektor swasta,” katanya kepada pemberita pada satu acara di sini hari ini.

Semalam, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah bahawa negeri itu tidak lagi akan memperuntukkan dana atau pelaburan dalam operasi penternakan babi.

Baginda menitahkan kajian menyeluruh kuantiti sebenar keperluan dan permintaan daging babi khusus untuk kegunaan rakyat bukan Islam di negeri itu.

Amirudin berkata keutamaan segera kerajaan negeri adalah menutup ladang babi tradisional di Kuala Langat yang menurutnya telah menyebabkan pencemaran bau dan air, serta mengalihkan industri itu kepada kaedah penternakan moden yang dikendalikan sepenuhnya oleh pengusaha swasta.

“Sejak awal lagi, kita berusaha menghentikan kaedah penternakan tradisional yang jelas memberi kesan kepada alam sekitar dan beralih kepada penternakan moden,” katanya.

Beliau berkata semua tapak baharu atau yang dipindahkan mesti mematuhi keperluan alam sekitar, termasuk penilaian kesan alam sekitar (EIA), serta tidak boleh menimbulkan risiko kepada sungai atau kawasan sekeliling.

Berdasarkan data yang dipetiknya, populasi babi semasa hanya memenuhi kira-kira 30% daripada permintaan tempatan. Amirudin turut berkata kerajaan negeri tidak berhasrat meningkatkan pengeluaran melebihi keperluan domestik atau beralih kepada aktiviti eksport.

Pada Sabtu, Sultan Sharafuddin bertitah baginda tidak bersetuju dengan rancangan kerajaan negeri untuk memusatkan industri penternakan babi di Bukit Tagar, Hulu Selangor.

Sambil mengakui keperluan penternakan berskala kecil dan terkawal bagi memenuhi keperluan bukan Islam, baginda menyifatkan penternakan berskala besar sebagai tidak perlu dan tidak sensitif, memandangkan umat Islam merupakan majoriti penduduk Selangor.