PPM rampas mercun, bunga api lebih RM100,000 di Juru

Pelbagai jenis mercun dan bunga api bersama sebuah lori dengan jumlah keseluruhan RM211,650 dirampas dalam operasi antara agensi di kawasan R&R Juru arah utara Lebuhraya Utara-Selatan, semalam. (Gambar PPM)

BUKIT MERTAJAM : Pasukan Polis Marin (PPM) Wilayah Satu Pulau Pinang merampas pelbagai jenis mercun dan bunga api bersama sebuah lori yang kesemuanya bernilai RM211,650 dalam satu operasi antara agensi di kawasan Rehat dan Rawat (R&R) Juru arah utara Lebuhraya Utara-Selatan, di sini semalam.

Pemangku Komander PPM Wilayah Satu Pulau Pinang Supt Fakharuddin Amri Sanusi berkata serbuan pada 2 petang itu dijalankan bersama Bahagian Jenayah Berat (D9) Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah Seberang Perai Tengah (IPD SPT).

“Hasil pemeriksaan ke atas sebuah lori bonded lima tan itu mendapati 206 kotak pelbagai jenis mercun dan bunga api bernilai RM131,650 selain merampas lori tersebut yang dianggarkan bernilai RM80,000.

“Polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 56 tahun kerana gagal mengemukakan sebarang lesen atau permit penyimpanan bahan letupan yang sah,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957.