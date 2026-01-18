Polis buru suspek bom stesen minyak di selatan Thai lari ke Malaysia

Keadaan di sebuah stesen minyak PTT di Narathiwat, selatan Thailand selepas menjadi sasaran serangan bom. (Gambar AFP)

PETALING JAYA : Ketua Polis Kelantan, Mohd Yusoff Mamat, berkata pasukan cawangan khas giat memburu suspek pengeboman 11 stesen minyak di selatan Thailand yang didakwa melarikan diri ke Malaysia.

“Mengikut kenyataan pihak berkuasa di sana pada hari pertama kejadian, mereka memaklumkan suspek sudah lari ke negara ini.

“Jadi, kita sudah berhubung dengan mereka (pihak berkuasa Thailand) untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bagi membantu mereka,” katanya menurut Harian Metro selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan di IPK Kelantan, Kota Bharu.

Terdahulu, media melaporkan sebahagian suspek terbabit pengeboman 11 stesen minyak di Narathiwat dipercayai melarikan diri ke Malaysia, selain bersembunyi di kawasan pergunungan dan hutan berhampiran sempadan.

Sumber keselamatan dilaporkan berkata, seorang daripada dua suspek yang ditahan kelmarin didapati membuat persiapan melarikan diri ke Malaysia ketika serbuan di Mukim Tha Saap, daerah Mueang, Yala.

Hasil soal siasat pasukan khas Bahagian Siasatan Polis Wilayah Yala mendapati, suspek 39 tahun itu sedang bersiap sedia melarikan diri ke Malaysia dalam masa terdekat.