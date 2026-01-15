KJ, Nazri tiba bersama Akmal di persidangan Pemuda Umno

Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh mengetuai perarakan masuk ke dalam dewan di Menara Dato Onn, dengan Khairy Jamaluddin yang berbaju Melayu.

KUALA LUMPUR : Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh tiba di persidangan sayap itu sempena Perhimpunan Agung Umno pagi tadi bersama dua bekas menteri persekutuan, Khairy Jamaluddin dan Nazri Aziz, yang mengiringinya.

Akmal mengetuai perarakan masuk ke dewan di Menara Dato Onn, dengan Khairy, bekas Ketua Pemuda Umno, yang kelihatan serasi dengan mengenakan baju Melayu putih.

Kehadiran itu menandakan kepulangan pertama Khairy ke ibu pejabat Umno dan Perhimpunan Agung parti itu sejak beliau dipecat pada Januari 2023 kerana melanggar disiplin parti semasa PRU15.

Sebelum PRU 2022, Khairy secara terbuka mengkritik Presiden Umno Zahid Hamidi, khususnya selepas Barisan Nasional (BN) mencalonkannya bertanding di kawasan kubu kuat Pakatan Harapan (PH) di Sungai Buloh.

Khairy tewas kepada calon PKR, R Ramanan dengan majoriti 2,693 undi.

Sejak meninggalkan Umno, Khairy kekal aktif dalam wacana awam sebagai penyampai radio dan hos bersama audio siar politik Keluar Sekejap.

Pada Oktober lalu, terdapat laporan bahawa beliau dijangka menyertai semula Umno selepas memperoleh ‘restu’ Zahid untuk kembali.

Semalam, Khairy memuat naik sekeping gambar bersama Zahid ketika menghadiri majlis doa untuk Perdana Menteri kedua Malaysia, Allahyarham Abdul Razak Hussein.