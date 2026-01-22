4 lagi pegawai integriti di Kementerian Pertahanan dalam 6 bulan

Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata dua pegawai integriti ditempatkan di Kementerian Pertahanan sejak dua tahun lalu.

PETALING JAYA : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan menempatkan empat lagi pegawai integriti di Kementerian Pertahanan, yang terpalit dakwaan kartel tender tentera, dalam tempoh enam bulan ini.

Ketua Pesuruhjayanya, Azam Baki, berkata dua pegawai integriti sudah ditempatkan di kementerian itu sejak dua tahun lalu.

“Pegawai integriti ini bukan hendak menjalankan siasatan (kes), namun nak tengok cara mana perolehan dibuat, sesuatu cadangan dan sebagainya.

“Termasuk untuk tentera darat, laut dan udara. Buat satu kajian dan semakan untuk mengelakkan kebocoran serta kelemahan dan sebagainya,” katanya menurut Harian Metro pada Program Cakna Rasuah: SPRM Bersama Media di Kota Bharu.

Beliau berkata, langkah itu susulan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan, Khaled Nordin, semalam yang turut membincangkan ketirisan dalam kementerian terbabit, termasuk perolehan tender dan sebut harga.

Terdahulu, bekas panglima tentera darat, Hafizuddeain Jantan hari ini mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.197 juta, manakala isterinya, Salwani Anuar turut mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan rasuah berjumlah RM77,000.

SPRM ke Kementerian Pertahanan pada 23 Dis lalu untuk menyiasat beberapa projek perolehan secara tender terbuka dan di bawah Pusat Tanggungjawab (PTJ) Tentera Darat sejak 2023.

Agensi antirasuah itu kemudian menyita enam akaun bank milik pegawai dan ahli keluarganya bagi membantu siasatan.