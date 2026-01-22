Kod Tatalaku Laut China Selatan bukan instrumen selesai pertindihan kawasan

Beliau berkata, pertindihan kawasan perlu diselesaikan melalui rundingan dua hala atau pelbagai hala, manakala CoC berperanan menetapkan prinsip tatalaku dan langkah membina keyakinan bagi mengelakkan ketegangan di kawasan itu.
“Negara kita, Malaysia, merupakan ‘country coordinator’ bersama China. Kita berusaha dan telah menjalankan apa yang dikenali sebagai ‘Rapid Discussion Group’ serta Jawatankuasa ‘Joint Working Group on CoC’.
“Jadi, saya yakin banyak terma dalam CoC telah mendapat persetujuan,” katanya pada sesi Waktu Pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat.
Mohamad menjawab soalan Mohd Isam Mohd Isa (BN-Tampin) berhubung perkembangan terkini rundingan CoC di Laut China Selatan, termasuk peranan Malaysia, kedudukan keselamatan di perairan Batu Puteh dan langkah kerajaan menanganinya.