Kod Tatalaku Laut China Selatan bukan instrumen selesai pertindihan kawasan

Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan berkata Kod Tatalaku Laut China Selatan bagi memastikan perairan itu kekal laluan perdagangan selamat, bebas dan aman digunakan semua pihak.

KUALA LUMPUR : Kod Tatalaku (CoC) Laut China Selatan yang dijangka dimuktamadkan tahun ini bukan instrumen menyelesaikan pertindihan kawasan, sebaliknya kerangka bagi memastikan perairan itu kekal laluan perdagangan selamat, bebas dan aman digunakan semua pihak, kata Menteri Luar Negeri, Mohamad Hasan.

Beliau berkata, pertindihan kawasan perlu diselesaikan melalui rundingan dua hala atau pelbagai hala, manakala CoC berperanan menetapkan prinsip tatalaku dan langkah membina keyakinan bagi mengelakkan ketegangan di kawasan itu.

“Negara kita, Malaysia, merupakan ‘country coordinator’ bersama China. Kita berusaha dan telah menjalankan apa yang dikenali sebagai ‘Rapid Discussion Group’ serta Jawatankuasa ‘Joint Working Group on CoC’.

“Jadi, saya yakin banyak terma dalam CoC telah mendapat persetujuan,” katanya pada sesi Waktu Pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat.

Mohamad menjawab soalan Mohd Isam Mohd Isa (BN-Tampin) berhubung perkembangan terkini rundingan CoC di Laut China Selatan, termasuk peranan Malaysia, kedudukan keselamatan di perairan Batu Puteh dan langkah kerajaan menanganinya.