Tak perlu lagi bukti keluar negara mohon lesen fizikal

Rakyat Malaysia kini boleh memohon lesen memandu fizikal di kaunter JPJ tanpa perlu tunjuk bukti keluar negara. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Mulai esok, rakyat Malaysia tidak perlu lagi mengemukakan bukti perjalanan ke luar negara untuk memohon lesen memandu fizikal.

Kementerian Pengangkutan memaklumkan, warganegara perlu membayar RM20 untuk mendapatkan lesen memandu fizikal, manakala bukan warganegara perlu membayar RM100.

“Orang ramai mempunyai pilihan untuk memohon cetakan kad fizikal lesen memandu di semua kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan Pusat Transformasi Bandar (UTC) seluruh negara, secara terbuka dan tidak terhad kepada kategori yang ditetapkan pada sebelum ini,” katanya dalam kenyataan.

Langkah ini diambil susulan usaha berterusan kerajaan untuk mendigitalkan lesen memandu di bawah dasar yang diperkenalkan pada Februari 2023.

Inisiatif tersebut membolehkan pemandu membaharui lesen digital melalui aplikasi MyJPJ tanpa perlu hadir ke pejabat JPJ.

Kementerian berkata, langkah baharu ini bertujuan mengurangkan prosedur birokrasi serta menyediakan pilihan yang lebih mudah untuk rakyat Malaysia.

Sebelum ini, pemohon perlu menunjukkan bukti perjalanan antarabangsa, seperti tiket penerbangan, untuk mendapatkan kad fizikal.

Kementerian turut mengesahkan bahawa kumpulan sedia ada yang layak menerima lesen fizikal secara percuma, termasuk warga emas berusia 60 tahun ke atas, pemegang lesen Kelas A1 dan A, serta orang kurang upaya (OKU) yang berdaftar, akan terus menerima kad tersebut tanpa sebarang bayaran.

Kementerian Pengangkutan dan JPJ menggesa orang ramai agar memanfaatkan sepenuhnya lesen memandu digital melalui aplikasi MyJPJ untuk pengalaman yang lebih pantas, lancar, dan mudah.