Bomba bantu bawa turun operator kren meninggal dunia

Anggota bomba menggunakan satu ‘bucket stretcher’ dan set tali untuk membawa turun mangsa dari kren menara setinggi 45m. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Bomba terpaksa dipanggil untuk membantu menurunkan seorang operator kren menara yang tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia ketika bekerja di Residensi Puncak Austin di Johor Bahru.

Komander Operasi Noor Azhan Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.51 pagi dan dua jentera dengan kekuatan 13 anggota dari Balai Bomba Tebrau serta Johor Jaya segera ke lokasi kejadian.

Katanya, anggota operasi menggunakan satu ‘bucket stretcher’ dan set tali membawa turun mangsa, Muhamad Aliff Ishak, 33, dari ketinggian 45m.

“Mangsa kemudian diserahkan kepada petugas Hospital Sultan Ismail di sini sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan,” katanya dalam kenyataan menurut Bernama.

Sementara itu, Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Raub Selamat berkata siasatan awal mendapati kematian mangsa tiada unsur jenayah.

“Pemeriksaan awal ke atas tubuh mangsa tidak menemui sebarang kesan kecederaan atau unsur jenayah,” katanya.

Menurutnya, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan rasmi bedah siasat.