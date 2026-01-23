Pelan asas MHIT tak kompetitif atau bermakna, kata badan pemikir

Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Khalib berkata kanser, serangan jantung, kegagalan buah pinggang, jangkitan rumit atau pemulihan pelbagai disiplin boleh melebihi had perlindungan asas dengan cepat. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Walaupun pelan asas insurans perubatan dan kesihatan serta takaful (MHIT) bertujuan menjadi produk asas mampu milik kepada individu tidak dilindungi atau berdepan kenaikan premium, ia tidak memberikan perlindungan bermakna dan berisiko mengalihkan kos kepada pesakit, kata Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial.

Skim yang dilancarkan oleh Menteri Kesihatan Dzulkefly Ahmad itu semalam menyediakan had perlindungan tahunan sebanyak RM100,000, yang akan dinaikkan kepada RM150,000 bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun.

Premium bulanan secara indikatif adalah antara RM80 hingga RM120 bagi mereka yang berumur 31 hingga 35 tahun, RM280 hingga RM350 bagi umur 61 hingga 65, dan RM500 hingga RM780 bagi mereka yang berusia lebih 75 tahun.

Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen, Azrul Khalib, berkata mampu milik tidak boleh mengorbankan perlindungan bermakna dan biarpun had tahunan RM100,000 mungkin mencukupi untuk banyak kemasukan rutin, ia tidak akan memberi perlindungan kukuh daripada penyakit kompleks atau berpanjangan.

“Kanser, serangan jantung, kegagalan buah pinggang, jangkitan komplikasi atau rehabilitasi pelbagai disiplin dengan cepat boleh melebihi had asas, terutamanya jika rawatan diperlukan dalam beberapa kali atau berbulan-bulan,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Azrul berkata episod kesihatan yang berulang boleh menjadi ‘bencana kewangan’ bagi mereka di bawah pelan itu, memandangkan tiada had tahunan untuk deduktibel dan co-payment.

Beliau berkata tinjauan ringkas terhadap pelan sedia ada di pasaran menunjukkan produk insurans kesihatan setanding dengan kos lebih rendah dan perlindungan serupa atau lebih baik, berbanding yang dicadangkan di bawah pelan asas MHIT.

“Menetapkan deduktibel antara RM10,000 dan RM15,000 untuk pelan standard-plus sambil menyediakan had polisi tahunan sebanyak RM300,000 tidak kompetitif.

“Risikonya ialah rakyat Malaysia membeli pelan itu dengan percaya mereka dilindungi, tetapi kemudian mendapati mereka kurang insurans apabila penyakit melanda, memaksa mereka kembali membayar sendiri atau beratur di hospital awam,” katanya.

Azrul berkata biarpun had perlindungan pelan, deduktibel dan co-payment mungkin mengurangkan tanggungan syarikat insurans, ia berisiko mengalihkan kos kepada pesakit tanpa menangani punca utama inflasi perubatan, termasuk kawal harga yang lemah atau tiada, pendedahan yuran yang terhad dan variasi dalam amalan klinikal.

“Tanpa badan perlindungan pengguna yang lebih kukuh seperti suruhanjaya penjagaan kesihatan swasta untuk mengawasi premium insurans kesihatan dan caj penjagaan kesihatan swasta, pelan ini mungkin tanpa sengaja menormalkan perbelanjaan luar poket lebih tinggi sebagai standard baharu, sekaligus menjejaskan matlamat kemampuan milik.

“Mereka yang mendaftar dalam produk asas MHIT akhirnya akan berakhir dalam sistem penjagaan kesihatan awam,” katanya.

Azrul mencadangkan pelbagai penyelesaian, termasuk penubuhan badan khusus untuk melaksanakan perlindungan pengguna yang lebih jelas mengenai pengecualian, penilaian tuntutan, amalan penetapan semula premium, hak kebolehpindahan dan caj hospital.

Beliau berkata premium yang dicadangkan dalam pelan asas MHIT juga perlu dibuat lebih mampu milik untuk mereka yang berusia lebih 60 tahun dan mereka yang menganggur, dengan subsidi tunai ditawarkan kepada mereka yang memohon bantuan di bawah sistem insurans pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial untuk membayar sebahagian premium mereka.

Azrul berkata dengan reka bentuk pelan asas MHIT yang kini sangat bergantung pada penyertaan operator insurans dan takaful kesihatan swasta (ITO), hanya syarikat insurans multinasional yang lebih besar mungkin mampu menyertainya memandangkan sumber dan margin mereka yang lebih besar.

“ITO yang lebih kecil mungkin memilih untuk tidak menyertai pelan ini. Perlu ada insentif untuk mereka menyertai,” katanya, sambil menambah bahawa insentif tersebut boleh termasuk bayaran subsidi kerajaan bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun.