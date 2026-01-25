Anwar ucap tahniah BN menang PRK Kinabatangan, Lamag

Semalam, Naim Kurniawan Moktar menang Parlimen Kinabatangan manakala Mohd Ismail Ayob tawan DUN Lamag. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional (BN) di atas kemenangan pada PRK Kinabatangan dan Lamag, semalam.

Pengerusi Pakatan Harapan (PH) itu berkata keputusan terbabit mencerminkan keyakinan berterusan rakyat terhadap usaha, khidmat dan komitmen di peringkat akar umbi selain wajar ditanggapi

dengan sikap tanggungjawab sebagai amanah rakyat.

“Kerajaan Madani akan terus menjunjung semangat muafakat dan kebersamaan demi memastikan pembangunan di Sabah dapat dimantapkan, kesejahteraan rakyat terus dipelihara dan agenda yang madani dapat dijelmakan dengan tekad secara bersama.

“Tahniah kepada YB Parlimen Kinabatangan dan YB DUN Lamag yang baharu, Mohd Kurniawan Naim Moktar serta Mohd Ismail Ayob atas kemenangan ini dan dengan doa agar legasi khidmat dan kepemimpinan Allahyarham Bung Moktar Radin terus dipelihara sebaiknya,” katanya di Facebook.

PRK Kinabatangan menyaksikan Naim yang mewakili BN menang dengan majoriti 14,214 undi menewaskan calon Warisan dan bebas.

Ismail pula merekodkan majoriti 5,681 undi dalam pertembungan satu lawan satu dengan calon Warisan.

Dua PRK itu diadakan susulan kematian Bung Moktar yang menyandang dua kerusi terbabit pada 5 Dis lalu.