Sektor kreatif digital, animasi berimpak tinggi agenda baharu TVET

Sektor kreatif digital dan animasi mampu melahirkan tenaga mahir, mencipta peluang pekerjaan bernilai tinggi serta mengangkat imej Malaysia di peringkat global. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Sektor kreatif digital dan animasi berimpak tinggi dikenal pasti sebagai fokus baharu dalam agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) bagi memacu pembangunan modal insan negara.

Timbalan Perdana Menteri, Zahid Hamidi, berkata sektor ini mampu melahirkan tenaga mahir, mencipta peluang pekerjaan bernilai tinggi serta mengangkat imej Malaysia di peringkat global.

“Hari ini saya menerima taklimat mengenai projek nasional baharu TVET yang dirangka khusus melalui pendekatan industri kreatif dan animasi berimpak tinggi.

“Pendekatan yang menghubungkan latihan, industri dan penciptaan harta intelek ini wajar diteroka secara serius dan berperingkat,” katanya di Facebook.

Beliau berkata, agenda TVET akan terus diperkukuh agar kekal relevan dengan keperluan industri masa hadapan termasuk dalam sektor kreatif digital yang sedang berkembang pesat.