Peraturan baharu larang kenderaan asing beli RON95 mula 1 April

Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 melarang pengusaha stesen minyak daripada menjual RON95 kepada kenderaan berdaftar asing.

KUALA LUMPUR : Kerajaan akan memperkenalkan peraturan baharu di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi melarang pembelian petrol RON95 bersubsidi oleh kenderaan berdaftar asing, berkuat kuasa 1 April, Dewan Rakyat diberitahu hari ini.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Armizan Mohd Ali, berkata di bawah peraturan sedia ada seperti Peraturan 12A Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974, larangan hanya terhad kepada penjualan petrol RON95 kepada kenderaan berdaftar asing.

Ini bermakna tindakan undang-undang hanya boleh diambil terhadap pengusaha stesen minyak dan bukan pemilik atau pembeli petrol bersubsidi bagi kenderaan berdaftar asing, katanya.

“Melalui peraturan baharu ini kelak, larangan dan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap kedua-dua pihak – stesen minyak dan juga pemilik atau pengguna kenderaan berpendaftaran asing.

“Sasaran kita peraturan ini akan siap dan boleh berkuat kuasa pada 1 April 2026.

Armizan menjawab soalan Andi Suryady Bandy (BN-Kalabakan), yang bertanya mengenai langkah pemantauan tambahan bagi menangani ketirisan RON95 yang masih berlaku walaupun skim Budi Madani RON95 (BUDI 95)

Andi berkata ketirisan tersebut berlaku khususnya di bawah Program Pengedaran Barangan Perlu dan di stesen minyak di kawasan sepanjang sempadan.

Armizan berkata kementeriannya akan menggunakan analitik data jualan dan rekod pembelian bagi RON95 dan diesel di stesen minyak di kawasan sempadan bagi mengenal pasti corak pembelian berulang menggunakan MyKad.