SPRM nafi dakwaan ‘saman palsu’ di TikTok

Menurut SPRM, hantaran di TikTok itu mengandungi tohmahan tidak benar, mengelirukan serta berpotensi jejas kredibiliti dan reputasinya.

PUTRAJAYA : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menafikan dakwaan yang tular menerusi satu akaun TikTok yang menuduh agensi itu mengeluarkan ‘saman palsu’.

SPRM memaklumkan, hantaran itu mengandungi tohmahan tidak benar, mengelirukan serta berpotensi menjejaskan kredibiliti dan reputasi suruhanjaya itu sebagai agensi penguatkuasaan undang-undang.

Tambahnya, hantaran itu antara lain menuduh bahawa satu ‘saman palsu’ telah diserahkan oleh pegawai SPRM serta melabelkannya sebagai penipuan (scam).

“SPRM telah mengeluarkan tuntutan supaya permohonan maaf terbuka dibuat dan hantaran fitnah tersebut diturunkan serta-merta,” katanya dalam kenyataan.

“Sekiranya individu itu gagal mematuhi tuntutan ini, tindakan undang-undang akan diambil bagi melindungi imej dan reputasi SPRM.”

Dalam perkembangan berkaitan, SPRM memaklumkan, pihaknya telah memperoleh izin mendakwa daripada Pejabat Peguam Negara terhadap individu berkenaan, dengan tuduhan dijadualkan pada 5 Feb ini, melibatkan dakwaan rasuah berkaitan aktiviti ‘counter setting’ atau caturan kaunter imigresen.

SPRM turut menegaskan, semua siasatan dijalankan secara profesional, telus dan berlandaskan undang-undang, selain mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih atau berunsur fitnah.