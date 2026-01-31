Kerajaan komited bangunkan KL moden tanpa pinggir sejarah, kata PM

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyempurnakan Majlis Penyempurnaan Pemuliharaan Bangunan Sultan Abdul Samad Fasa 1, sambil disaksikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

KUALA LUMPUR : Inisiatif pemuliharaan Bangunan Sultan Abdul Samad adalah bukti komitmen kerajaan untuk membina sebuah Kuala Lumpur yang moden dan dinamik namun tetap berakar pada sejarah serta nilai peradaban bangsa, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Beliau berkata, pemuliharaan itu bukan usaha untuk mengulang nostalgia, tetapi ikhtiar untuk memastikan sejarah terus hidup, difahami dan dijadikan pedoman dalam menghadapi cabaran masa depan.

“Seperti dinyatakan dalam Belanjawan 2026, projek ini meliputi kesemua enam blok Bangunan Sultan Abdul Samad, selain pemuliharaan Seri Negara dan Carcosa di Bukit Carcosa.

“Pemuliharaan Bangunan Sultan Abdul Samad ini menjadi antara manifestasi awal yang dapat dilihat dan dirasai oleh rakyat. Namun ia tidak boleh berhenti pada struktur semata-mata, sebaliknya bangunan warisan mesti dihidupkan,” katanya ketika berucap pada Majlis Penyempurnaan Pemuliharaan Bangunan Sultan Abdul Samad yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini.

Tambahnya, bangunan tersebut akan ‘dihidupkan semula’ dengan penempatan Galeri Bandaraya Kuala Lumpur yang menelusuri sejarah tiga abad ibu kota, serta Galeri Royal Selangor yang mempamerkan seni kraf piuter dan legasi ekonomi perlombongan bijih timah.

Menurutnya, inisiatif di bawah program Warisan KL itu bertujuan menjadikan tapak warisan sebagai pemangkin ekonomi bandar berasaskan budaya.

Katanya, aset sejarah tidak seharusnya dilihat sebagai beban masa lalu, tetapi sebagai aset strategik yang mampu menjana pelancongan, menggerakkan industri kreatif, dan membuka peluang pekerjaan.

“Pendekatan ini selari dengan persiapan negara menuju Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memacu kedatangan pelancong luar dan domestik melalui naratif sejarah yang kuat,” katanya.

Tahun lalu, Anwar mengumumkan sebanyak RM600 juta diperuntuk Khazanah Nasional bagi projek baik pulih dua bangunan ikonik itu adalah sebahagian usaha kerajaan memelihara Kuala Lumpur sebagai bandar raya budaya dan kreatif.

Ia termasuk membina jambatan bertingkat menghubungkan Taman Botani Perdana dengan Carcosa Seri Negara.