Hayati nilai persefahaman, toleransi pada pameran ‘Tunku Negarawan Ulung’

PETALING JAYA : Kementerian Perpaduan Negara menganjurkan pameran ‘Tunku Negarawan Ulung: Pengasas Negara Bangsa’ bagi menyorot peranan perdana menteri pertama itu yang meletakkan asas pembentukan negara bangsa berteraskan persefahaman, toleransi, keadilan, dan muafakat antara kaum.

Pameran yang turut mendapat kerjasama Arkib Negara bertujuan untuk orang ramai khususnya golongan muda dan pelajar menghayati sejarah serta mengambil iktibar legasi pembinaan negara bangsa, diasaskan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj.

Menteri Aaron Ago Dagang berkata, kepimpinan beliau telah membawa negara mencapai kemerdekaan, termasuk membentuk kerangka pentadbiran, pembangunan rakyat serta hubungan harmoni dalam masyarakat majmuk.

“Generasi muda khususnya perlu mengenali dan menghayati nilai kepimpinan, kebijaksanaan serta semangat perpaduan yang diwariskan oleh Tunku Abdul Rahman agar negara terus dibina atas asas keharmonian dan saling menghormati.

“Pameran ini menampilkan bahan arkib dan dokumentasi sejarah, serta menjadi medium pendidikan awam untuk menyemai semangat patriotisme, jati diri nasional, dan kesedaran tentang tanggungjawab bersama dalam memelihara perpaduan negara,” katanya dalam kenyataan.

Pameran dibuka kepada orang ramai mulai 1 Feb hingga 29 Mac ini, bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Muzium Negara, Kuala Lumpur.