Chegubard mohon ketepi perintah bayar ganti rugi RM550,000 kepada Farhash

Badrul Hisham Shaharin dari Bersatu didapati menjadi pencetus kenyataan fitnah terhadap ahli perniagaan Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Badrul Hisham Shaharin, yang juga dikenali sebagai Chegubard, telah memfailkan notis untuk mengetepikan penghakiman Mahkamah Tinggi yang memerintahkan ganti rugi RM550,000 kepada ahli perniagaan Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dalam satu saman fitnah.

Peguam kepada pemimpin Bersatu itu, Rafique Rashid Ali, berkata beliau turut memfailkan afidavit tambahan serta permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan penghakiman tersebut sementara menunggu keputusan mahkamah terhadap permohonannya.

Permohonan itu difailkan di Mahkamah Tinggi di sini.

Rafique berkata semakan fail dalam sistem mahkamah menunjukkan perbicaraan telah berlangsung pada 12 Jan.

“Anak guam saya hanya mengetahui mengenai perbicaraan dan penghakiman itu melalui laporan media pada 29 Jan. Farhash telah memberi keterangan dan beliau tidak disoal balas,” katanya kepada pemberita di kompleks mahkamah di sini.

Rafique menambah, defendan kedua, pencipta kandungan Nurpais Ismail, dijangka memfailkan notis yang sama melalui peguamnya sendiri dalam masa terdekat.

Pada 29 Jan, Mahkamah Tinggi memerintahkan ganti rugi sebanyak RM550,000 kepada Farhash dalam saman fitnahnya terhadap Badrul dan Nurpais.

Pesuruhjaya kehakiman Arziah Apandi memutuskan bahawa kenyataan yang dibuat dalam satu audio siar dan disebarkan di media sosial telah menggambarkan Farhash sebagai korup, tidak jujur serta tidak layak dengan kedudukan profesional dan politiknya, sekali gus mendedahkannya kepada kebencian, ejekan dan cemuhan awam.

Mahkamah turut memutuskan bahawa penerbitan tersebut telah menyebabkan kerosakan besar terhadap reputasi Farhash dalam kehidupan peribadi, politik, profesional dan komersialnya, dan bahawa kedua-dua defendan telah bertindak dengan niat jahat.

Badrul didapati sebagai individu yang memulakan kenyataan tersebut, manakala Nurpais pula memperbesarkannya dengan menerbitkan dan mengewangkan kandungan berkenaan walaupun telah menerima notis supaya video itu diturunkan.