Bomoh bunuh pesakit diperintah ditahan hingga dapat perkenan sultan

Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati Che Hong Chiew tidak siuman ketika membunuh pesakitnya, Lim Sin Lue, di sebuah rumah di Pandan Perdana, Ampang, pada 27 Julai 2022.

SHAH ALAM : Mahkamah Tinggi memerintahkan seorang pengamal perubatan tradisional yang disabitkan kesalahan membunuh pesakitnya pada 2022, ditahan sehingga mendapat perkenan Sultan Selangor.

Pesuruhjaya Kehakiman Suriyati Hasimah Hashim mengeluarkan perintah itu selepas mendapati Che Hong Chiew berada dalam keadaan tidak siuman ketika membunuh pesakitnya, Lim Sin Lue, di sebuah rumah di Pandan Perdana, Ampang, pada 27 Julai 2022.

Semasa perbicaraan bulan lalu, mahkamah diberitahu bahawa Che telah didiagnosis menghidap skizofrenia dan diberi rawatan apabila dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta pada 2024.

Pakar Perunding Psikiatri Forensik, Dr Isabel Shamini David, memberitahu mahkamah bahawa Che mengalami kemurungan dan mengasingkan diri selepas anak bongsunya meninggal dunia pada 2018.

Che juga mengalami simptom di mana dia mendakwa ‘mendengar’ dan ‘melihat’ anaknya yang telah meninggal dunia itu. Dia turut menjadi terlalu taksub dengan agama.

Hari ini, dalam pembelaannya, Che memberitahu mahkamah bahawa selepas kematian anaknya, dia merasakan roh anaknya memasuki tubuhnya dan ‘boleh berkomunikasi’ dengannya.

“Saya juga merasakan saya mempunyai kebolehan untuk melihat dan bercakap dengan roh lain. Saya juga mendirikan sebuah altar (di rumah) supaya saya boleh membantu orang lain yang dirasuk roh.

“Lue (si mati) datang berjumpa saya (pada awal 2022) dan memberitahu bahawa roh seorang bayi masuk dalam dirinya,” katanya.

Che memberitahu mahkamah bahawa dia ‘merawat’ Lim selama seminggu sebelum kejadian pada 27 Julai 2022. Di pertengahan proses itu, dia merasakan dirinya dikawal oleh satu ‘makhluk ghaib’.

“Makhluk ini mengambil alih diri saya dan merawat Lue (melalui saya),” katanya.