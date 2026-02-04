Mahkamah Rayuan kekal keputusan Terengganu lucut hak tanah pajakan

Mahkamah Rayuan berkata dapatan Mahkamah Tinggi terhadap prosedur pelucuthakan tanah oleh pihak berkuasa Terengganu adalah menyeluruh dan tepat.

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa pihak berkuasa Terengganu mempunyai asas yang kukuh untuk melucutkan hak sebidang tanah yang dipajakkan kepada sebuah syarikat kejuruteraan selama 60 tahun, walaupun menerima sebahagian bayaran cukai tanah.

Dalam menolak rayuan Eni Engineering Sdn Bhd, panel tiga hakim itu mengekalkan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa prosedur pelucuthakan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa negeri adalah betul dan selaras dengan undang-undang.

“Responden (pihak berkuasa negeri) telah mematuhi keperluan mandatori bagi pelucuthakan,” kata Hakim Evrol Marriette Peters ketika menyampaikan keputusan sebulat suara mahkamah.

Beliau berkata analisis Mahkamah Tinggi terhadap kes itu adalah menyeluruh dan tepat.

Peters turut menyatakan bahawa syarikat tersebut masih berhutang cukai tanah dan caj lain berjumlah RM1,610.

Panel itu juga mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa cabaran undang-undang oleh syarikat berkenaan telah difailkan di luar tempoh yang dibenarkan.

Peters berkata tempoh had tiga bulan di bawah Seksyen 418 Kanun Tanah Negara (KTN) bermula pada 13 Sept 2023, iaitu tarikh Eni Engineering mula mengetahui mengenai pelucuthakan tersebut.

“Saman pemula difailkan pada 15 Mac 2024, jauh melepasi tempoh berkanun,” katanya dalam alasan ringkas yang disampaikan selepas mendengar rayuan bersama Hakim Wong Kian Kheong selaku pengerusi panel dan Hakim Radzi Abdul Hamid.

Eni Engineering turut diperintahkan membayar kos RM10,000 kepada pentadbir tanah Kemaman dan pengarah tanah dan galian Terengganu, yang kedua-duanya dinamakan sebagai responden dalam rayuan itu.

Pada 28 Nov 2021, pentadbir tanah daerah mengeluarkan notis di bawah KTN menuntut bayaran tunggakan cukai tanah, namun Eni Engineering gagal mematuhinya.

Sebelas bulan kemudian, pada 25 Okt 2022, pentadbir tanah mengeluarkan perintah pelucuthakan di bawah Seksyen 100 KTN serta notis pengembalian tanah kepada kerajaan (Borang 8A) di bawah Seksyen 130.

Syarikat itu mendakwa tidak menyedari notis-notis tersebut kerana pejabat perniagaannya ditutup dan pengarahnya kerap berulang-alik antara Johor dan Terengganu.

Pengarah itu mendakwa beliau hanya mengetahui mengenai pelucuthakan tersebut pada 13 Sept 2023 ketika melawat premis syarikat.

Keesokan harinya, syarikat berkenaan membayar RM8,000 daripada jumlah tunggakan sebanyak RM9,610.

Eni Engineering kemudiannya memohon agar pentadbir tanah menarik balik pelucuthakan itu, namun permohonan tersebut ditolak.

Rayuannya kepada pihak berkuasa Terengganu turut ditolak oleh pengarah tanah dan galian pada 20 Dis 2023.

Syarikat itu kemudian memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi, yang ditolak, sekali gus membawa kepada rayuan semasa.

Peguam M Ramachelvam, Nurul Syuhada Abdullah dan Ameerul Radzi Razlan mewakili syarikat berkenaan, manakala Nawawi Ismail dan Zulfazliah Mahmud bertindak bagi pihak responden.