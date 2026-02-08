Sistem MyKasih dipertingkat, pastikan SARA lancar

Sistem MyKasih Foundation dipertingkat bagi bagi mengelakkan sebarang gangguan sistem SARA.

KUALA LUMPUR : Pertubuhan bukan kerajaan, MyKasih Foundation, yang mengendalikan data Sumbangan Asas Rahmah (SARA) telah meningkatkan sistem, termasuk kapasiti bandwidth bagi memastikan pelaksanaan inisiatif itu berjalan lancar esok.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata langkah itu diambil berdasarkan pengalaman sebelum ini bagi mengelakkan sebarang gangguan sistem, khususnya pada tarikh pelaksanaan inisiatif itu disalurkan.

“Pagi tadi saya telah bercakap juga dengan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Johan Mahmood Merican dan beliau telah memberikan jaminan bahawa dalam hari-hari yang pertama pelaksanaan SARA untuk semua, kita telah mempelajari apa yang perlu kita lakukan untuk elak daripada masalah sistem yang sebelum ini berlaku di hujung 2025.

“Jadi beliau telah memaklumkan pihak MyKasih yang menguruskan pengkalan data telah meningkatkan jumlah bandwidth bagi memastikan tidak berlaku apa-apa masalah bagi pelaksanaan SARA untuk semua bermula esok,” katanya pada sidang media selepas merasmikan Hari Keselamatan Internet 2026.

Program SARA Untuk Semua yang menyediakan bantuan sekali beri RM100 melalui MyKad kepada rakyat berumur 18 tahun ke atas akan mula disalurkan bermula esok bagi kegunaan pembelian barangan keperluan di premis terpilih dengan tempoh penggunaannya sehingga 31 Dis ini.

Sementara itu, Fahmi dalam ucapannya mengingatkan orang ramai supaya berwaspada terhadap penipuan dalam talian, khususnya menjelang musim perayaan seperti Tahun Baharu Cina dan Aidilfitri.

Beliau berkata ‘scammer’ akan mengambil kesempatan ketika orang ramai membuat pengeluaran wang dan perbelanjaan lebih tinggi khususnya menerusi platform dalam talian.

“Sekiranya menerima SMS yang mengandungi pautan hyperlink, jangan tekan kerana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) telah mengeluarkan arahan kepada semua telco bermula tahun lepas, SMS tidak boleh mengandungi mesej hyperlink,” katanya.

Fahmi berkata SMS yang mengandungi pautan itu berkemungkinan dihantar menggunakan peralatan ‘fake base station’ yang disalahgunakan scammer berhampiran lokasi penerima.

Beliau menasihatkan mangsa scammer untuk segera membuat laporan kepada Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC) menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam.

“Jika laporan dibuat dalam tempoh 30 minit, insya-Allah kita akan berusaha sedaya upaya untuk menyekat aliran keluar wang dan membantu mendapatkan semula dana mangsa,” katanya.

Mengenai sama ada kerajaan berhasrat mewujudkan akta khusus berkaitan aplikasi kecerdasan buatan (AI), Fahmi berkata perkara itu bawah bidang kuasa Kementerian Digital.

“Tetapi lazimnya, pihak SKMM yang akan melesenkan jadi kita sedang meneliti termasuk sekiranya ada dapatan ataupun saranan daripada badan-badan pengukuasaaan untuk dilesenkan aplikasi-aplikasi AI.

“Maka, kita akan teliti untuk ambil tindakan yang sewajarnya dan pada waktu ini belum ada akta tertentu,” katanya.