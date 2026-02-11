Rasuah RM3 juta, SPRM tahan bekas pembantu ketua menteri, isteri

Pasangan suami isteri itu ditahan kira-kira 2 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya.

PETALING JAYA : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan bekas setiausaha politik kepada bekas ketua menteri Melaka bersama isterinya kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bernilai kira-kira RM3 juta

Siasatan awal mendapati suspek bergelar ‘Datuk Wira’, yang dipercayai melakukan perbuatan tersebut antara Februari hingga November 2021, menggunakan wang rasuah tersebut untuk membeli sebuah unit kondominium di sekitar Lembah Klang.

Penahanan tersebut disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki.

Beliau berkata, kes disiasat di bawah Akta SPRM 2009 dan kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya esok bagi permohonan reman.