MTPMA63 teliti hasil rundingan Putrajaya, Sarawak

Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof berkata tiada sebarang formula dipersetujui dan keputusan bergantung kepada rundingan Kementerian Kewangan dengan Pejabat Setiausaha Kewangan Sarawak.

KUCHING : Jawatankuasa Teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MTPMA63) akan meneliti hasil rundingan antara kerajaan persekutuan dan Sarawak berhubung semakan semula pemberian khas berdasarkan Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan sebelum sebarang formula dimuktamadkan.

Timbalan Perdana Menteri, Fadillah Yusof, berkata perbincangan itu turut mengambil kira kepentingan negara serta hak Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam Perlembagaan.

“MoF (Kementerian Kewangan) telah berbincang dengan Sabah dan selepas ini akan berbincang dengan Sarawak. Sarawak mempunyai formula sendiri, manakala pihak persekutuan melihatnya daripada sudut berbeza.

“Hasil perbincangan akan dibawa kepada Jawatankuasa Teknikal untuk diteliti sebelum dimuktamadkan,” katanya pada Majlis Penyerahan Geran Tahunan Masjid dan Surau Kawasan Parlimen Petra Jaya, di sini, malam ini.

Setakat ini, jelasnya, tiada sebarang formula dipersetujui dan keputusan bergantung kepada rundingan MoF dengan Pejabat Setiausaha Kewangan Sarawak.

Rabu lalu, MoF memaklumkan di Dewan Rakyat, rundingan bersama Sarawak akan diadakan tahun ini bagi semakan semula pemberian khas di bawah Perkara 112D, selaras semakan lima tahun sekali.

Semalam, Premier Sarawak, Abang Johari Openg, berkata kerajaan negeri akan mencadangkan jumlah pemberian khas kepada Sarawak ditentukan berdasarkan peratusan hasil dijana negeri itu.

Terdahulu, Fadillah yang juga Ahli Parlimen Petra Jaya menyampaikan geran RM330,000 kepada 30 masjid dan 60 surau di Parlimen Petra Jaya.