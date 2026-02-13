Status Islam agama negeri tak nafi hak penganut lain, kata NGO

Penetapan Islam sebagai agama negeri hanya memberi asas kepada pentadbiran hal ehwal Islam, tidak bermaksud pemaksaan ke atas masyarakat bukan Islam.

PETALING JAYA : Sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Sabah menjelaskan penetapan Islam sebagai agama negeri itu tidak bersifat teokratik dan tidak menafikan kebebasan beragama.

Pengerusinya, Abdul Manap Mahmud, berkata kedudukan Islam dalam perlembagaan perlu difahami dalam kerangka keadilan, maslahat dan kestabilan sosial, bukan sebagai bentuk paksaan agama.

“Penetapan Islam sebagai agama negeri tidak bersifat teokratik dan tidak pernah menafikan kebebasan beragama atau sifat majmuk masyarakat Sabah,” katanya dalam kenyataan.

Abdul Manap Mahmud.

Beliau mengulas kenyataan Pengarah Komunikasi Strategik Warisan Christopher Masudal yang menggesa kerajaan Sabah mengembalikan kebebasan beragama sepenuhnya.

Dilaporkan Borneo Post, beliau berkata ia boleh dilakukan dengan membetulkan pindaan Perlembagaan Sabah pada 1973 bagi melindungi hak masyarakat pribumi Sabah.

Manap juga berkata Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan dengan jelas memperuntukkan Islam sebagai agama Persekutuan, namun pada masa sama menjamin agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai.

Menurutnya, Mahkamah Persekutuan juga telah menegaskan peruntukan itu mempunyai implikasi undang-undang dan bukan sekadar simbolik, selain turut diamalkan di beberapa negeri lain tanpa menjejaskan hak penganut agama lain.

Jelasnya, dari sudut perundangan Islam, penetapan Islam sebagai agama negeri hanya memberi asas kepada pentadbiran hal ehwal Islam seperti zakat, wakaf dan perkahwinan, dan tidak bermaksud pemaksaan ke atas masyarakat bukan Islam.

Dalam konteks Malaysia hari ini, katanya, kebebasan beragama kekal dijamin Perlembagaan, mahkamah sivil terus berbidang kuasa dalam kes bukan Islam, manakala Mahkamah Syariah hanya terpakai kepada orang Islam.

“Oleh itu, penetapan Islam sebagai agama negeri tidak pernah menafikan sifat pluralistik, sebaliknya isu sebenar terletak pada pelaksanaan dan pentadbiran,” katanya.

Beliau berkata sebarang undang-undang atau dasar berkaitan agama perlu dinilai berdasarkan prinsip Maqasid Syariah, termasuk sama ada ia meningkatkan keadilan, mengurangkan konflik dan memelihara keharmonian sosial.

Abdul Manap menegaskan pembaharuan boleh dilakukan tanpa menolak kedudukan Islam, antaranya melalui penjelasan prosedur perundangan, penyelarasan bidang kuasa dan pengukuhan mekanisme semakan kehakiman.

“Dialog dan kefahaman terhadap MA63 perlu dilihat sebagai proses memperkemaskan perlembagaan, bukan sebagai konflik agama,” katanya.