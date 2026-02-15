Himpunan Azam Baki: Orang ramai mula banjiri ibu kota

Peserta laung ‘Turun, turun Azam Baki’ dan ‘Bangkit, bangkit anak muda’ sambil memegang plakad antaranya tertera ‘Lawan dua darjat’ dan ‘Kantoi dengan Bloomberg’.

KUALA LUMPUR : Pusat bandar raya mula dibanjiri orang ramai yang berhimpun bagi mendesak peletakan jawatan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Azam Baki berikutan kontroversi pemilikan saham beliau.

Lebih 150 peserta mengenakan pakaian serba hitam berkumpul di pekarangan kompleks beli-belah Sogo, dikawal ketat oleh polis.

Laungan ‘Turun, turun Azam Baki’ dan ‘Bangkit, bangkit anak muda’ bergema dalam kalangan peserta yang turut memegang plakad antaranya tertera ‘Lawan dua darjat’ dan ‘Kantoi dengan Bloomberg’

Antara yang turut dilihat hadir termasuk Ahli Parlimen Subang Wong Chen; Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad; pemangku Presiden Muda Amira Aisya Abdul Aziz; ahli perniagaan kontroversi Albert Tei; serta aktivis Hishamuddin Rais.

Penganjur himpunan, Sekretariat #TangkapAzamBaki mendakwa, pemilikan saham oleh ketua SPRM itu telah menjejaskan keyakinan awam terhadap badan pencegah rasuah tersebut.

