Putus kaki terkena letupan bunga api

Bunga api yang dipercayai digunakan dalam kejadian semalam. (Gambar PDRM)

SEGAMAT : Seorang lelaki tempatan berusia 30-an cedera parah sehingga kudung kaki kiri akibat terkena letupan bunga api di Taman Damai Jaya, Bukit Siput semalam.

Ketua Polis Segamat, Jumazanzahir Chek Ismail, berkata dalam kejadian kira-kira 12.30 tengah malam itu, mangsa mengalami kecederaan serius dan dikejarkan ke zon merah Hospital Segamat untuk rawatan.

Pegawai perubatan yang bertugas mengesahkan mangsa mengalami kecederaan putus kaki kiri di bawah bahagian lutut dan kini berada dalam keadaan stabil.

“Siasatan mendapati mangsa dipercayai bermain bunga api jenis ‘shoot cake 4 (D) 16 shot’ di hadapan rumah sempena sambutan Tahun Baharu Cina,” menurut kenyataan.

Kes disiasat di bawah Seksyen 6 dan 8 Akta Bahan Letupan.

Polis menasihatkan agar masyarakat bermain bunga api yang dibenarkan di kawasan tanah lapang, di samping mengamalkan langkah-langkah keselamatan.