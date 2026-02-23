Majlis Peguam akan kemuka bukti baharu cabar perintah DNAA Zahid

Majlis Peguam merayu perintah lepas tanpa bebas diberikan Mahkamah Tinggi terhadap Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi atas 47 pertuduhan rasuah, pengubahan wang haram dan CBT.

PUTRAJAYA : Majlis Peguam berhasrat mengemukakan bukti baharu dalam usahanya mencabar keputusan peguam negara (AG) untuk menghentikan prosiding kes rasuah Yayasan Akalbudi terhadap Presiden Umno Zahid Hamidi.

Ia bercadang memasukkan, sebagai sebahagian daripada rekod rayuan, kenyataan media AG yang dikeluarkan bulan lalu berhubung perkara itu. Kenyataan tersebut menyatakan bahawa Zahid dilepas tanpa bebas (DNAA) atas alasan bukti tidak mencukupi untuk meneruskan perbicaraan.

Permohonan itu, yang difailkan minggu lalu dan dilihat oleh FMT, dibuat bawah Peraturan 7(3A) Kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan 1994, Seksyen 69(2) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 serta bidang kuasa sedia ada Mahkamah Rayuan.

Setiausaha Majlis Peguam Murshidah Mustafa telah memfailkan afidavit bagi menyokong permohonan tersebut.

Mahkamah Rayuan dijadualkan mendengar rayuan itu pada 8 April.

Pada 27 Jun 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Majlis Peguam untuk mendapatkan kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar keputusan AG menghentikan kes terhadap Zahid.

Hakim Amarjeet Singh memutuskan bahawa AG tidak mempunyai kewajipan untuk menyerahkan kepada Majlis Peguam sebarang dokumen daripada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkaitan kes tersebut.

Murshidah berkata permohonan itu difailkan kerana Zahid telah pun mempunyai permohonan yang sedang menunggu di Mahkamah Tinggi untuk menukar DNAA kepada pembebasan penuh susulan kenyataan media AG.

Hakim Nurulhuda Nuraini Nor dijadualkan mendengar perkara itu pada Selasa.

Pada 4 September 2023, Mahkamah Tinggi memberikan Zahid DNAA bagi 47 pertuduhan rasuah, pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah bagi membolehkan siasatan lanjut oleh SPRM dijalankan.

Hakim Collin Lawrence Sequerah membenarkan permohonan itu walaupun sebelum ini memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Zahid bagi semua pertuduhan.

Kes tersebut telah pun berada di peringkat pembelaan ketika DNAA diberikan, dengan Zahid serta beberapa saksi pembelaan lain telah pun memberi keterangan.