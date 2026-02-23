Pelajar Tingkatan 1 mengaku salah amang seksual gadis OKU dalam kelas

Mahkamah Majistret Batu Pahat membenarkan pelajar itu diikat jamin RM1,500 menetapkan 13 Mei ini untuk sebutan laporan akhlak, fakta dan perintah. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Seorang pelajar lelaki Tingkatan 1 mengaku salah di Mahkamah Majistret Batu Pahat di Johor atas tuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap pelajar perempuan orang kelainan upaya (OKU) dalam kelas di sebuah sekolah menengah, bulan lalu.

Pelajar lelaki berusia 13 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 14 (a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak (AKKSTKK) 2017 dan mengaku bersalah di hadapan Majistret Arun Noval Dass.

Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu terhadap mangsa berusia 16 tahun dan berkerusi roda itu dalam kelas pada 12 tengah hari, 29 Jan lalu, lapor Berita Harian.

Mengikut Seksyen 14 (a), hukuman bagi pesalah juvana antaranya mengenakan bon berkelakuan baik dan mematuhi syarat dikenakan serta diperintah menjalani hukuman di Sekolah Henry Gurney.

Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM1,500 dan menetapkan 13 Mei ini untuk sebutan laporan akhlak, fakta dan perintah.

Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Firdaus Ruslan manakala tertuduh tidak diwakili peguam.