Bank gagal tuntut semula pinjaman RM400 juta daripada 30 pihak

KUALA LUMPUR : Mahkamah Tinggi menolak usaha Bank Pembangunan Malaysia Bhd (BPMB) untuk mendapatkan semula hasil pinjaman berjumlah RM400 juta daripada 30 individu dan syarikat yang dinamakan sebagai defendan, yang didakwa disalurkan melalui sebuah syarikat telekomunikasi.

Hakim Quay Chew Soon berkata BPMB tidak boleh menuntut jumlah tersebut daripada defendan kerana bank itu telah pun memperoleh penghakiman terus di Mahkamah Persekutuan terhadap Aries Telecoms (M) Bhd, iaitu penerima pinjaman berkenaan.

Aries tidak dinamakan sebagai pihak dalam saman itu.

Pinjaman itu dipohon bagi pembangunan rangkaian gentian optik pesisir sepanjang 1,562 kilometer di sekitar Semenanjung Malaysia.

Quay berkata saman tersebut tidak dapat dipertahankan berikutan kegagalan BPMB membuktikan locus standi.

“Walaupun andaian dibuat bahawa ia mempunyai locus standi, dakwaan tersebut terhalang oleh prinsip res judicata,” katanya dalam keputusan yang disampaikan pada Isnin.

Doktrin res judicata menghalang pihak-pihak daripada meneruskan tuntutan sivil yang telah diputuskan atau sepatutnya telah dibicarakan antara mereka sebelum ini.

BPMB memperoleh penghakiman terus terhadap Aries pada 2022 bagi mendapatkan semula pinjaman tersebut.

Quay menyatakan dalam saman terhadap Aries, BPMB memberitahu ia tidak mengambil kira bagaimana Aries menggunakan hasil pinjaman itu.

“BPMB mengambil dan mengekalkan pendirian ini dalam hujahan bertulis dan lisan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan dalam samannya terhadap Aries. Setelah menerima pendirian ini sebagai betul, ia tidak boleh kini membawa tuntutan atas namanya sendiri.

“Bank itu telah pun berpuas hati dengan memperoleh penghakiman terus (terhadap Aries). Jika terdapat sebarang salah guna pinjaman, hanya Aries yang berhak membuat tuntutan mengenainya.

“BPMB secara mudah mengenepikan penerima pinjaman (Aries) dan kini berhasrat untuk menuntut wang yang bukan miliknya,” kata hakim itu.

Berhubung hujahan BPMB bahawa isu locus standi tidak dibangkitkan, Quay berkata ia merupakan isu asas yang perlu diputuskan mahkamah sebelum meneliti merit kes.

“Locus standi adalah isu asas yang menyentuh bidang kuasa mahkamah. Jika didapati bank tidak mempunyai kedudukan untuk menyaman, maka tindakan itu gagal pada peringkat awal (in limine) dan tiada penelitian lanjut terhadap merit kes,” katanya.

Mahkamah turut memerintahkan kos keseluruhan RM325,000 dibayar kepada 10 firma guaman yang mewakili 30 defendan tersebut.

Peguam Sreedhara Naidu yang mewakili salah seorang defendan, berkata peguam BPMB memaklumkan kepada mahkamah bahawa mereka akan memfailkan notis rayuan.