Bos AKPS minta senjata, jaket kalis peluru

Ketua Pengarah Mohd Shuhaily Mohd Zain turut mengadakan pertemuan tertutup dengan warga AKPS Bukit Kayu Hitam susulan insiden tembakan ke atas Komander Bukit Kayu Hitam, Mohd Nasaruddin M Nasir. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Persenjataan dan jaket kalis peluru diperlukan pegawai dan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan (AKPS) dengan perkara itu sudah disuarakan kepada perdana menteri, kata Ketua Pengarah Mohd Shuhaily Mohd Zain.

Beliau berkata, skop berkenaan antara perkara boleh diperbaiki untuk masa terdekat.

“Perdana Menteri (Anwar Ibrahim) awal pagi tadi menghubungi dan meminta saya memaklumkan apa yang kita perlukan untuk beliau usahakan.

“Antara perkara yang kita lihat adalah pegawai AKPS tidak dibekalkan senjata api, jadi itu adalah satu skop yang mungkin boleh diperbaiki dalam masa terdekat,” katanya menurut Kosmo di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) Bukit Kayu Hitam.

Terdahulu, Shuhaily mengadakan pertemuan tertutup dengan warga AKPS susulan insiden tembakan ke atas Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, Mohd Nasaruddin M Nasir, pada 5.40 pagi tadi.

Kejadian berlaku ketika Nasaruddin dalam perjalanan ke sebuah masjid untuk menunaikan solat subuh dengan memandu kenderaan utiliti sukan (SUV) Proton X70.

Beliau terselamat apabila dua das tembakan dilepaskan seorang daripada dua suspek yang menunggang motosikal itu tersasar.

Nasaruddin dilaporkan memandu seorang diri cuba mengejar suspek sejauh kira-kira satu kilometer sebelum mereka lolos ke kawasan perindustrian berhampiran.

Polis tidak menolak insiden kemungkinan ada ketidakpuasan hati mana-mana sindiket yang melakukan kesalahan di sempadan.