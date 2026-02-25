TM tamat perjanjian sewa borong 5G dengan DNB, alih ke U Mobile

TM nyatakan penghargaan terhadap peranan perintis DNB dalam mempercepat pelaksanaan 5G di seluruh negara.

KUALA LUMPUR : Telekom Malaysia Bhd (TM) dan U Mobile akan memeterai perjanjian baharu bagi Rangkaian Teras 5G Berbilang Operator (MOCN) sebagai sebahagian usaha syarikat untuk mengukuhkan daya saing mudah alih dan memajukan aspirasi penggabungannya.

Sehubungan dengan itu, TM menggunakan hak kontrak di bawah Perjanjian Akses 5G sedia ada untuk menamatkan perjanjian sewaan borong 5G semasanya dengan Digital Nasional Bhd (DNB), selaras terma perjanjian dan tertakluk kepada proses kawal selia.

“Perkhidmatan mudah alih merupakan tonggak penting dalam usaha penggabungan TM, yang membolehkan perkhidmatan tetap, mudah alih, kandungan dan pintar bersepadu merentasi segmen pengguna, PKS dan perusahaan,” menurut pemakluman TM kepada Bursa Malaysia hari ini.

Peralihan perkhidmatan 5G akan dirancang dengan teliti dan dilaksanakan secara lancar bagi memastikan tiada gangguan terhadap pengalaman pelanggan.

TM turut menghargai peranan perintis DNB dalam mempercepat pelaksanaan 5G di seluruh negara dan menegaskan komitmennya terhadap kerjasama industri bagi memajukan ekosistem infrastruktur digital Malaysia.