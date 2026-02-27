Kesiapsiagaan tinggi benteng ampuh keselamatan negara, titah Raja Muda Perlis

Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail (depan tengah) bersama warga Markas Pemerintahan Armada Timur (MAWILLA) 2 di Pangkalan TLDM di Sandakan. (Gambar Istana Arau)

PETALING JAYA : Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail bertitah angkatan tentera yang berwibawa, berdisiplin serta sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi menjadi benteng ampuh dalam memelihara kemerdekaan, keselamatan dan maruah negara.

Titah baginda, angkatan tentera bukan sekadar simbol kekuatan bersenjata, malah merupakan benteng terakhir negara yang dibangunkan melalui pengurusan sumber manusia yang cekap, pemilikan aset pertahanan yang mantap dan strategi yang tuntas.

“Kedudukan geografi Malaysia yang strategik memberikan kelebihan signifikan dalam memperkukuh peranan negara di peringkat serantau.

“Kelebihan itu menuntut tahap kesiapsiagaan yang tinggi, khususnya dalam pengurusan keselamatan sempadan darat, laut dan udara agar sentiasa berada dalam keadaan terkawal dan terpelihara,” titah baginda ketika berkenan berbuka puasa bersama warga Markas Pemerintahan Armada Timur (MAWILLA) 2 di Pangkalan TLDM di Sandakan.

Tuanku Syed Faizuddin yang juga komander Rejimen 504 Askar Wataniah bertitah hubungan budaya serta ikatan kekeluargaan masyarakat di kawasan sempadan juga menjadi asas penting kepada kerjasama dan keharmonian serantau.

“Justeru, ia wajar terus diperkasa melalui kawalan dan penguatkuasaan yang berkesan demi memastikan kedaulatan negara sentiasa terjamin,” titah baginda.

Majlis bersama warga MAWILLA 2 ini diadakan bersempena program lawatan kerajaan Perlis ke Sabah (EKS PERBAH) 2026 yang berlangsung selama empat hari bermula 26 Feb hingga 1 Mac ini.

Penganjuran majlis ini bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara Perlis dan warga TLDM, khususnya Markas Pemerintahan Armada Timur serta anak kapal KD Kelantan yang berpangkalan di Kota Kinabalu, di samping menyemarakkan keberkatan Ramadan.

Program ini turut mencerminkan sokongan moral berterusan kepada pasukan keselamatan negara yang bertugas di Pantai Timur Sabah dalam memastikan keamanan dan kedaulatan tanah air sentiasa terpelihara.

Tuanku Syed Faizuddin Putra turut menzahirkan harapan agar seluruh warga MAWILLA 2 terus memperkukuh keimanan, memperteguh istiqamah dalam menyempurnakan ibadah sepanjang Ramadan yang penuh keberkatan, serta memelihara ukhuwah yang terjalin erat demi menjamin kesejahteraan agama, bangsa dan negara.