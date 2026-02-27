Klien Puspen positif dadah, AADK ambil tindakan tatatertib

AADK akan terus bekerjasama dengan EAIC dalam usaha peningkatan tadbir urus yang baik khususnya membabitkan siasatan terhadap sebarang aduan salah laku.

PETALING JAYA : Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) telah menukar kakitangannya yang didapati melanggar larangan membawa masuk bahan terlarang ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (Puspen)di Serdang, Kedah.

Ketua Pengarahnya Ruslin Jusoh berkata tindakan tatatertib telah bermula susulan dapatan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) berhubung 47 klien pusat pemulihan terbabit positif dadah jenis methamphetamine.

“AADK tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang didapati bersalah terlibat dengan pelanggaran integriti, mahupun undang-undang negara,” katanya dalam kenyataan.

Menurut Ruslin, AADK turut melaksanakan pemeriksaan dan ujian saringan air kencing secara mengejut di semua Puspen bagi memastikan persekitaran pusat pemulihan bebas daripada penyalahgunaan dadah.

Jelasnya, syor penambahbaikan EAIC termasuk memperkukuh sistem kawal selia, menambah baik prosedur operasi standard (SOP) serta memperkasakan pematuhan integriti di semua fasilitinya turut dilaksanaan.

“AADK akan terus bekerjasama dengan EAIC dalam usaha peningkatan tadbir urus yang baik khususnya membabitkan siasatan terhadap sebarang aduan salah laku dan integriti di kalangan kakitangan,” katanya.

Semalam, EAIC mendedahkan siasatannya mendapati seorang pegawai AADK didapati melanggar arahan berhubung larangan membawa masuk bahan terlarang ke Puspen Kedah.