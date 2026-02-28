Bekas pengerusi SPAN bimbang dasar pusat data AI

Charles Santiago berkata, kelulusan sepatutnya berdasarkan metrik kecekapan yang boleh diukur, seperti keberkesanan penggunaan air dan tenaga serta penggunaan air tebus guna berbanding air minuman.

PETALING JAYA : Bekas pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Charles Santiago menzahirkan kebimbangan mengenai keputusan mengehadkan kelulusan pusat data bukan kecerdasan buatan (AI) bagi melindungi kapasiti air dan elektrik, memberi amaran bahawa dasar tersebut mungkin tidak menangani isu sebenar penggunaan sumber.

Bekas Ahli Parlimen Klang tiga penggal itu mempersoalkan sama ada kerajaan mengawal selia pusat data berdasarkan penggunaan air dan elektrik sebenarnya.

“Jika tekanan sumber ialah kebimbangan sebenarnya, kelulusan sepatutnya berdasarkan metrik kecekapan yang boleh diukur, seperti keberkesanan penggunaan air, keberkesanan penggunaan tenaga, bahagian tenaga boleh baharu dan penggunaan air tebus guna berbanding air minuman, bukan sekadar sama ada projek itu membawa label AI.

“‘AI lawan bukan AI’ bukanlah metrik sumber,” katanya dalam hantaran Facebook.

Beliau berkata demikian susulan pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada Selasa bahawa Malaysia telah membekukan pelaburan baharu pusat data yang tidak berkaitan dengan AI.

Anwar berkata, langkah itu bertujuan memelihara kapasiti elektrik dan air di tengah-tengah lonjakan pembangunan pusat data di negara ini, lapor The Edge Malaysia.

Pusat data AI lazimnya memerlukan lebih banyak tenaga dan air berbanding pusat data biasa.

Perdana menteri dilaporkan berkata, pusat data dipacu AI diluluskan jika ia memberikan manfaat ‘berteknologi tinggi’, manakala pusat data bukan AI yang bergantung pada utiliti lebih murah tanpa kemajuan teknologi telah dihentikan.

Anwar menegaskan, kapasiti tenaga dan air semasa cukup untuk tempoh satu hingga dua tahun akan datang, dengan penyelesaian tenaga jangka panjang, termasuk inisiatif kesalinghubungan tenaga serantau, sedang diteroka bagi memastikan pertumbuhan infrastruktur AI yang mampan.

Santiago mempersoalkan sama ada pusat data AI memberi manfaat kepada rakyat Malaysia dengan memupuk syarikat AI tempatan, mewujudkan pekerjaan mahir dan membangunkan teknologi tempatan.

“Persoalan sebenar adalah sama ada pusat-pusat ini menyampaikan inovasi tempatan yang bermakna, pemindahan teknologi dan peningkatan produktiviti, bukan sekadar menjadi hos beban kerja AI generik atau penjanaan kandungan.

“Pusat data AI tidak sepatutnya diwajarkan semata-mata atas dasar ia menjana beban kerja AI,” katanya.

Februari lepas, Santiago yang ketika itu pengerusi SPAN berkata, kurang 18% permohonan air oleh pusat data tempatan diluluskan tahun lepas berikutan kebimbangan mengenai sumber yang tidak mencukupi.

Santiago berkata, 72 pusat data di Johor, 27 di Selangor dan dua di Negeri Sembilan memohon 808 juta liter sehari (MLD), tetapi hanya 142.06 MLD diluluskan.