Dividen 6.15% cermin kecekapan urus pelaburan KWSP, kata PM

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata ia turut menunjukkan keyakinan berterusan rakyat terhadap sistem simpanan persaraan negara.

KUALA LUMPUR : Pengumuman dividen 6.15% bagi simpanan konvensional dan shariah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk 2025 mencerminkan kecekapan pengurusan pelaburan dana simpanan persaraan itu, kata Anwar Ibrahim.

“Pencapaian ini, meski dalam keadaan pasaran global mencabar, mencerminkan kekuatan pengurusan pelaburan KWSP serta keyakinan berterusan rakyat terhadap sistem simpanan persaraan negara,” kata perdana menteri dalam laman media sosialnya.

Beliau berkata, kerajaan menyambut baik prestasi itu dan akan terus melaksanakan dasar mampan bagi memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat supaya setiap warga mampu merancang masa depan dengan lebih yakin dan bermaruah.

Terdahulu, KWSP hari ini mengumumkan kadar dividen 6.15% bagi 2025 untuk akaun simpanan konvensional dan shariah, dengan jumlah pembayaran RM79.6 bilion.

Bagi tahun berakhir 31 Dis 2025, KWSP mencatatkan jumlah pendapatan boleh agih sebanyak RM82.7 bilion, meningkat 9.5% daripada RM75.5 bilion pada 2024.

Keahliannya juga meningkat kepada 18.1 juta pada 2025 disokong penyertaan tenaga kerja lebih meluas, termasuk pekerja bukan warganegara Malaysia.

Jumlah ahli aktif meningkat kepada 10.6 juta, sekali gus menambah baik nisbah ahli aktif kepada tidak aktif kepada 59:41.