Rafizi dah balas surat tunjuk sebab PKR

Dalam balasan kepada surat PKR yang dimuat naik Rafizi di Facebook, beliau menjelaskan, kenyataan yang dibuat ketika temu ramah bersama Sin Chew Daily, seperti yang dirujuk di dalam surat tunjuk sebab itu, ‘mempunyai maksud seperti yang boleh difahami oleh sesiapa yang mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik’.
“Kenyataan-kenyataan saya itu mempunyai maksud berikut … saya akan kekal sebagai anggota PKR dan berkhidmat sebagai Ahli Parlimen Pandan sehinggalah Parlimen dibubarkan bagi tujuan PRU,” kata Rafizi dalam surat itu.
“(Selain itu), saya berhak mempunyai perancangan sendiri selepas Parlimen dibubarkan dan tidak lagi terikat dengan peruntukan bersabit pertukaran parti oleh Ahli arlimen di tengah-tengah penggal.”
